新华社联合国11月10日电（记者王建刚）中国常驻联合国代表张军10日在安理会巴以局势紧急公开会上说，中方呼吁各方，特别是对当事方有独特影响的大国，摒弃一切地缘政治考虑和双重标准，将一切努力汇聚到巴以停火止战这一目标上来。

张军说，此轮巴以冲突已持续35天，形势还在继续恶化。他呼吁安理会排除个别国家的阻挠和干扰，立即采取负责任、有意义的行动，坚守正义，维护和平。

张军表示，停火绝不是一个外交辞令，而是加沙民众活下去的唯一希望。中方敦促以色列遏制约旦河西岸愈演愈烈的定居者暴力，避免冲突蔓延。

张军强调，中方谴责一切针对平民的暴力和袭击，对在加沙发生的明显违反国际人道法的行为表示严重关切和坚决反对，敦促停止针对平民的集体惩罚。中方要求保障被扣押人员的人身安全和人道需求，呼吁开展外交努力，推动相关人员尽早获释。

张军说，中方支持安理会采取紧急行动，推动实现连续数日的休战，立即开辟绿色通道，让专业机构和设备进入加沙开展搜救。安理会还应推动建立机制，让加沙的孕妇和重伤、重病人员得到及时转移和救治。

张军表示，中方愿继续同国际社会一道，为早日平息加沙战火、缓解加沙人道危机、实现巴以和平共处、实现中东长治久安作出不懈努力。

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