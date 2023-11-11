新华社巴黎11月10日电（记者唐霁 邢建桥）第六届巴黎和平论坛10日在法国巴黎开幕。本届论坛的主题为“在竞争的世界中寻求共同点”，与会者将围绕应对气候变化、保证数字技术发展的可靠和安全、减少不平等并加速实现可持续发展目标、建设更加和平与安全的世界等议题展开讨论。

本届论坛为期两天，包括法国总统马克龙、塞内加尔总统萨勒、加纳总统阿库福-阿多、欧洲理事会主席米歇尔、亚洲基础设施投资银行行长金立群在内的一些国家和政府领导人及国际组织、非政府组织、金融机构、智库负责人等出席论坛。

马克龙在论坛开幕会议上发表讲话说，今年6月在巴黎举行的新全球融资契约峰会达成协议，旨在推动全球金融体系改革，调整全球融资方向，以应对全球气候变暖和减贫问题。本届巴黎和平论坛的重要议题之一，就是进一步讨论如何落实这一协议。马克龙表示，全球的公共财政资源、跨国银行和地区银行、私人资金等应形成互补，共同支持全球保护地球环境和生态多样性的努力。

本届论坛还将针对50多个全球治理创新解决方案展开讨论。这些方案来自国际组织、非政府组织、智库和行业协会等，主要涉及保护生物多样性、关键矿产的投资和治理、全球健康的新趋势、利用开放数据预防和打击腐败等。

全球化智库理事长王辉耀在会场接受记者采访时说，巴黎和平论坛是一个多边主义平台。中国和欧洲都积极维护多边主义，是推动多边主义的“双引擎”，在全球治理上可以有更多的合作。

巴黎和平论坛由马克龙倡议发起，旨在推动多边合作，应对全球挑战。首届巴黎和平论坛于2018年举行。（参与记者：韩冰）

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