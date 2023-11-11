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784.1亿美元！第六届进博会按年计意向成交创新高

2023年11月11日09:40 | 来源：新华网
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　　新华社上海11月10日电（记者周蕊、谢希瑶）第六届中国国际进口博览会积极发挥国际采购、投资促进、人文交流、开放合作平台功能，取得丰硕成果，按年计意向成交创历届新高，金额达784.1亿美元、比上届增长6.7%。

　　中国国际进口博览局副局长孙成海10日在闭幕新闻通气会上介绍，虹桥论坛开放主题更加突出，持续为构建开放型世界经济贡献智慧。来自154个国家、地区和国际组织的来宾齐聚“四叶草”，72个国家和国际组织亮相国家展，128个国家和地区的3486家企业参加企业展，集中展示了442项代表性首发新产品、新技术、新服务。

　　“国家综合展成为综合形象展示重要平台。”孙成海说，国家展为不同发展水平的国家增进交流、促进合作、互利共赢提供了重要平台，受到参展各国高度赞赏。巴林、中非、多米尼克、冈比亚、几内亚比绍、洪都拉斯、马里、阿曼、塞拉利昂、多哥、津巴布韦等11国首次参展。中国馆以“中国式现代化新成就为世界发展提供新机遇”为主题，聚焦自贸试验区建设十周年成就，重点展示我国推进高水平开放和高质量发展的最新成果，向世界讲述“中国好，世界会更好”的精彩故事。

　　企业商业展众商云集，新品众多，成效显著。孙成海说，第六届进博会世界500强和行业龙头企业达289家，数量为历届之最。创新孵化专区吸引来自39个国家和地区的超过300个创新项目参展，超过前两届的总和。

　　网上供采大厅发挥重要功能，提供信息发布、贸易配对、行程安排等全流程服务，专业观众发布采购需求逾万次，智能匹配展商22万余家次、展品137万余件次。开展“零碳进博 零塑办博2.0”行动，通过省间绿电交易方式采购绿电800万千瓦时，首次实现100%绿电办展。

　　在办好第六届进博会的同时，第七届进博会筹备工作已全面铺开，已举办4场签约仪式，累计近200家企业提前签约参展，展览面积超过10万平方米。

(责编：崔译戈、崔越)

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