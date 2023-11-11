新华社北京11月10日电 题：为全球经济新生态贡献进博之力

新华社记者叶书宏 樊宇

第六届中国国际进口博览会在上海举行，参与热情前所未有、展览面积再创新高、企业数量达历届之最……萌发于5年前的“四叶草”，呼吸着开放包容的清新空气，汲取着科技创新的活力之源，依托中国市场的肥沃土壤，如今已成长为国际采购、投资促进、人文交流、开放合作的全球公共产品，不断为世界经济稳定与繁荣注入新动能、带来新机遇。

世界经济如同生态系统，阳光空气土壤温度等条件适宜，万物自然得其所而生机勃勃。中国坚定推进高水平对外开放，发展自己的同时也造福世界。“四叶草”茁壮成长的历程，再次印证了开放、创新、包容对于全球经济生态如同阳光空气般重要。

开放流动是系统保持活力的前提。万物生长需要空间和交换能量的渠道，以邻为壑、孤立封闭，全球经济的活水便无法顺畅流动。国际贸易和投资等经贸往来，根植于各国优势互补、互通有无的需要。国际经贸发展史深刻验证了相通则共进、相闭则各退的规律。只有让资金、技术和信息自由流动，全球产业链供应链稳定畅通，贸易和投资更加自由化便利化，才能让世界经济活力充分迸发。进博会背靠中国超大规模市场和完善先进的工业体系，为全球资源要素自由流动搭建起开放融通的平台。德国智能机器人、意大利无人咖啡车、秘鲁羊驼玩偶、阿富汗毛毯……万商云集、万品荟萃的繁茂景象，映射出中国以自身新发展为世界创造新机遇的宏阔胸襟。每一次进博会，中国都会宣布新的开放举措；每一年重聚，世界都能看到中国践诺的成果。本届进博会正值改革开放45周年，中国再次向世界展示开放诚意：持续推进“市场机遇更大”的开放、“规则对接更好”的开放、“创新动能更足”的开放、“包容共享更强”的开放。联合国贸易和发展会议全球化与发展战略司司长柯睿智评价说，作为全球共享的国际公共产品，进博会在促进开放、推动建立公平的贸易体系方面有着非常重要的作用。

这是第六届进博会场馆国家会展中心（上海）外景（2023年11月2日摄）。新华社记者 辛梦晨 摄

迭代更新是系统持续进化的动力。新陈代谢是万物生长的自然规律，随着全球经济增长在低位徘徊，亟需通过科技进步提升生产效率，加速实现发展新旧动能转换。作为新品首发地、前沿技术首选地、创新服务首推地，进博会激荡出的创新“火花”通过赋能全球创新链产业链，给全球经济复苏和贸易发展带来更多新生动力。据统计，前五届进博会参展企业首发新产品、新技术和新服务约2000项，累计意向成交额近3500亿美元。本届进博会，创新孵化专区升级扩容，吸引全球约300个项目参展。从创新孵化专区到新品首发首展，从举办多场开放创新板块分论坛，到积极开展政策创新，进博会积极推动全球科技创新合作，拥抱新一轮科技革命和产业变革带来的机遇。联合国贸发会议秘书长格林斯潘说，进博会不仅是商品贸易展会，还是创意的集市、文化交汇的平台和国际合作新范式。古巴总理马雷罗说，进博会的举行有助于国际社会以更有新意和有效的方式推动全球经济复苏和世界贸易发展。

和谐共生是保持生态平衡的关键。“万类霜天竞自由”才是健康的生态。包容普惠对于经济全球化的意义并非只是道义上的号召，而是实现全球经济可持续增长的重要条件。一个少数国家富有而多数国家贫困的世界必然会陷入供需失衡的经济危机。在经济全球化深入发展的今天，弱肉强食、赢者通吃是一条越走越窄的死胡同，包容普惠、互利共赢才是越走越宽的人间正道。中国主张以更加开放的心态和举措，把全球市场的蛋糕做大、把全球共享的机制做实、把全球合作的方式做活，持续推动经济全球化朝着更加开放、包容、普惠、平衡、共赢的方向发展。几年来，进博会朋友圈越来越大，包容性越来越高，参展国别覆盖五大洲，并通过提供部分免费展位等方式，支持最不发达国家企业参展。本届进博会为来自30个最不发达国家的约100家企业提供免费展位等措施，持续推动这些国家的特色产品进入中国市场。正如联合国和世界贸易组织的合设机构国际贸易中心执行主任帕梅拉·科克-汉密尔顿所说，进博会不仅是促进国际贸易的“强大平台”，更是发展中国家的“重要机遇”。在她看来，实现联合国可持续发展目标最重要的途径之一就是推动最不发达国家出口持续增长，进博会正是该解决方案的一部分。

进博会一头连着中国，一头接着全球，通过双向互促把中国的开放红利转化为全球经济增长的机遇，把全球经济发展的势能转化为促进中国经济高质量发展的动能，以开放融通拓展全球经济的发展空间，以创新驱动增强全球经济的发展动力，以包容普惠实现全球经济的平衡发展，实现中国与世界各国的互利共赢，为营造更加健康稳定繁荣的全球经济新生态贡献中国力量。

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