新华社旧金山11月10日电 国务院副总理、中美经贸中方牵头人何立峰于11月8日至12日应邀访美，其间与美财长耶伦举行数次会谈。双方致力于落实两国元首重要共识，为两国元首旧金山会晤做好经济成果准备，推动中美经贸关系回到健康稳定发展轨道。双方就中美经济关系、中美及全球宏观经济、应对全球性挑战和彼此关切等交换意见。中方明确表达对美对华双向投资限制、制裁打压中国企业、对华出口管制、对华加征关税等关切，要求美方切实以行动予以回应。会谈坦诚、务实、深入，富有建设性。双方达成如下重要共识：

同意加强沟通，寻求共识，管控分歧，避免误解意外导致摩擦升级。欢迎成立由副部级官员牵头、向双方牵头人汇报的中美经济、金融工作组并举行会议。双方牵头人同意定期直接沟通。

强调中美不寻求经济“脱钩”，欢迎发展健康的经济关系，为两国企业和工人提供公平竞争环境，增进两国人民福祉。

同意一道努力应对共同挑战，包括经济增长、金融稳定和监管。同意就气候变化相关经济问题，低收入和新兴经济体债务问题开展合作。同意强化国际金融架构，推动国际货币基金组织开展有意义的份额增资并努力通过新份额公式增加代表性不足成员/区域的话语权，加速推动多边开发银行通过改革，使其更好、更大、更有效。

中方应询介绍对乌克兰危机、巴以冲突的立场。

何立峰副总理还与中资、美资企业代表座谈。

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