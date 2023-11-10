新华社北京11月10日电 近日，国家主席习近平复信费城交响乐团总裁兼首席执行官马思艺。

习近平指出，得知费城交响乐团11月第13次来华并与中方合作举办系列演出交流活动，纪念1973年首次访华，续写与中国人民之间跨越半个世纪的音乐友谊，我感到由衷的高兴。50年前，乐团来华开启中美文化交流“破冰之旅”，在中美关系正常化中具有非常重要的意义。50年来，乐团作为活跃在中美两国间的“文化使者”先后12次访华，为促进中美关系发展发挥了积极作用。50年后的今天，费城交响乐团和中国交响乐团及多国歌唱家一起在华演出，必将作为一段珍贵佳话载入史册。

习近平强调，音乐跨越国界，文化架起桥梁。希望费城交响乐团和包括中美在内的世界各国艺术家一道，坚持文明平等、互鉴、对话、包容，密切交流合作，促进艺术繁荣，为中美人文交流和各国人民友好再续新篇。

1973年9月，费城交响乐团首次访华，成为新中国成立后第一个访华的美国乐团。近日，费城交响乐团总裁兼首席执行官马思艺致信习近平主席，回顾该团与中国的交往历史，介绍今年11月来华举办纪念乐团首次访华50周年演出交流活动的情况，希望通过音乐继续在两国人民和两国文化间架起沟通桥梁。

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