新华社上海11月10日电（记者周蕊、张梦洁）种子是农业的“芯片”。今年进博会继续设立农作物种业专区，规模进一步扩大，一系列全球种业公司的创新产品竞相亮相，成为中国携手世界共享种业发展机遇的生动体现。

在位于食品及农产品展区的农作物种业专区，中国中化先正达集团展示了多个功能型水稻品种。其中，节水抗旱稻“旱两优8208”既可像水稻一样在水田节水栽培，又可像小麦一样在旱地种植，在节水增产的同时还可减少大幅甲烷排放；连续六年参展的拜耳集团此次首发三个玉米新品，在抗性、产量和粮质上带来新突破；法国利马格兰集团则集中展示了近年来研发和选育的多款优良玉米、蔬菜新优品种。

“中国是目前世界上最大的农产品进口国，全球第二大种子市场，规模超过千亿元。”中国国际进口博览局副局长孙成海介绍，进博会为种业创新成果提供优质的展示平台，也让全球种业分享中国市场发展红利。

在第六届进博会期间举行的“种业发展合作论坛”发布了《2023年农作物种业现代产业链发展蓝皮书》。针对中国种业现代产业链发展面临的挑战，蓝皮书指出，育种科研应从市场需求中来，到市场需求中去，要加快构建企业为创新主体、产学研相结合的商业化育种体系，推动科研院所的基础研究与头部种业企业创制推广品种高效衔接。

中国种子协会会长张延秋说，进博会设立农作物种业专区，体现了对种业发展的高度重视，也表明中国扩大种业对外开放的坚定决心。“中国种业市场规模大、潜力大，外资企业在华发展具有广阔前景。”

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