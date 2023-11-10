新华社喀布尔11月10日电 通讯：阿富汗石榴进博会“首秀” “明星产品”期待打开中国市场

新华社记者赵家淞

赛义德·穆罕默德家住阿富汗南部坎大哈省阿尔甘达卜河谷，在当地拥有一片石榴园。今年秋天，穆罕默德格外高兴，不仅因为石榴收成好、品质高，还因为自家这些“宝贝”得以远赴中国上海，首次亮相第六届中国国际进口博览会。

“把石榴送到进博会是件好事，阿富汗农民和整个国家都会受益。”穆罕默德捧起一筐石榴骄傲地说。

在阿富汗民众眼里，秋天是“石榴的季节”。无论在坎大哈还是首都喀布尔街头，叫卖新鲜石榴和石榴汁的商贩随处可见。在距离阿富汗数千公里的进博会展馆内，阿富汗石榴同样吸引着大批中国消费者踊跃“尝鲜”。这样的火热场景，让第四次参加进博会的阿富汗毕拉禄贸易有限公司创始人阿里·法伊兹喜上心头。

法伊兹告诉记者，几年前，他带着20多张地毯第一次参加进博会，展会一结束就收获来自中国各地的2000多份订单，相当于为2000多个阿富汗家庭挣得了收入。得益于本届进博会推出的通关便利新举措，他今年又将200公斤阿富汗鲜石榴从坎大哈辗转运抵上海，继续帮助更多阿富汗家庭创收。

“阿富汗石榴价格有优势，个头大、汁水多，”法伊兹说，“希望石榴能像地毯一样成为阿富汗的‘明星产品’，打开中国市场，帮助更多农民改善生活状况。”

阿富汗水果经销商告诉记者，相比葡萄、苹果等水果，种植石榴对阿富汗果农来说利润更为丰厚，经济价值更高。

梅拉朱丁·阿米里是法伊兹的合作商，从事水果和坚果贸易十多年。阿米里对阿富汗石榴的对华贸易前景信心满满。他说，阿富汗石榴亮相进博会是个好机会，中国市场潜力巨大，“我们希望成为中国人的好伙伴，让阿中贸易有更大发展空间”。（参与记者：有之忻）

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