新华社上海11月10日电 特稿：从“进博会时间”看开放中国的全球魅力

新华社记者张代蕾 王雅晨 宿亮

黄浦江奔腾向前，“四叶草”人头攒动。古老又充满活力的土地汇聚四海宾朋，浩荡的经济全球化大潮又迎开放东风。

习近平主席专门向第六届进博会开幕式致信，为继续办好这一国家级展会提出要求、指明方向，会见多位来华参会的外国领导人，不断深化团结合作、共同发展的共识。中国再次开启“进博会时间”，向国际社会持续发出扩大高水平开放的时代强音。

在沟通中增益彼此福祉，在开放中共创美好未来。“进博会时间”为世界观察中国新发展格局打开窗口，成为中国与世界在开放大舞台上相向而行、相互成就的高光时刻，也为各国深化互利合作、实现共同发展注入澎湃动力。

硕果累结，中国同世界共筑开放高地

“中国将始终是世界发展的重要机遇，将坚定推进高水平开放，持续推动经济全球化朝着更加开放、包容、普惠、平衡、共赢的方向发展。”习近平主席在向进博会的致信中再次表达中国推进高水平开放、推动构建开放型世界经济的坚定决心。

“六年的参与，多特瑞受益于进博会所带来的无限发展可能。”美国精油企业多特瑞中国区总裁麦欧文感叹。这家美国公司借进博会深耕中国市场，采购意向订单金额从首届进博会的3.8亿元人民币升至去年的10亿元人民币。

前五届进博会，有131个国家和国际组织参加国家综合展，超过1.58万家次参展商参加企业展，参展企业首发新产品、新技术和新服务约2000项，累计意向成交额近3500亿美元。

“2018年以来，进博会成功举办五届，依托中国大市场优势，发挥国际采购、投资促进、人文交流、开放合作平台功能，对加快构建新发展格局和推动世界经济发展作出了积极贡献。”在致信中，习近平主席对进博会连续成功举办的重大成果和意义给予充分肯定。

一组数字见证本届进博会的开放新高度：全球超3400家企业参展，展商数量和展览面积均创历史新高；世界500强和行业龙头企业参展数量289家，超过历届水平；“中国芯”“未来车”、超级电梯等超400项新产品、新技术、新服务，在本届进博会上举办首发首秀首展……

纷至沓来的“头回客”、步履不停的“回头客”、信心满满的“全勤生”、跃跃欲试的“新创客”……各国人士用脚投票，将进博会作为展示商品、拓展市场、促进交流、实现价值的大舞台，印证开放中国的强劲磁场。联合国贸易和发展会议（贸发会议）秘书长格林斯潘说：“中国正用实际行动证明开放不仅是消除贸易壁垒、促进投资，还在于以开放心态接受新想法，推动人文交流。”

当前，世界经济复苏动力不足，不稳定、不确定、难预料因素增多，各国经济都面临不小挑战。开放合作、互利共赢是最明智的选择。

“中国的发展离不开世界，世界的发展也需要中国。”习近平主席在会见澳大利亚总理阿尔巴尼斯时指出，中国发展仍然具有良好支撑基础和诸多有利条件，中国将以自身稳定发展为不确定的世界经济带来宝贵的确定性。

增设中国（上海）自由贸易试验区临港新片区、加快推进海南自由贸易港建设、连续缩减外资准入负面清单、《区域全面经济伙伴关系协定》全面生效，中国主动扩大进口、持续放宽市场准入，致力于让自身大市场成为世界共享的大市场、以自身的新发展为世界提供新机遇，以开放纾发展之困、以开放汇合作之力、以开放聚创新之势、以开放谋共享之福，始终与世界一同构筑开放发展新高地。

古巴总理马雷罗说，中国始终坚持扩大对外开放，推动真正的多边主义和经济全球化，古巴对此表示欢迎和支持。西门子全球执行副总裁肖松表示，在全球经济充满不确定性的当下，习近平主席的话语传递出中国积极推进高水平对外开放的鲜明态度，让世界看到了中国共享市场机遇、共促繁荣发展的胸怀与自信。

包容平等，让发展红利惠及各国人民

在致信中，习近平主席向进博会提出“更好提供全球共享的国际公共产品服务，助力推动构建开放型世界经济，让合作共赢惠及世界”的新要求、新期待。

以负责任大国担当提供更多国际公共产品，让发展成果更公平惠及各国人民，是中国一以贯之的理念，也是始终践行的承诺。2017年在“一带一路”国际合作高峰论坛上，习近平主席宣布将从2018年起举办进博会。今年是“一带一路”倡议提出十周年，第三届“一带一路”国际合作高峰论坛闭幕不久，第六届进博会的“一带一路”元素更为丰富。

“中欧班列-进博号”穿越亚欧大陆，让“一带一路”共建国家的商品走入中国千家万户；受益于“松子空中走廊”，阿富汗小伙阿里曾在进博会热销阿富汗松子，今年又为中国消费者带来了阿富汗石榴；孟加拉国妇女编制的黄麻制品、巴基斯坦传统手工艺人制作的盐灯，都通过进博会平台进入更广阔的国际市场……

今年进博会国家展的72个参展方中，有64个“一带一路”共建国家。超过1500家来自“一带一路”共建国家的企业参展，总展览面积较上届增长约30%。对于“一带一路”共建国家中的最不发达国家，进博会以提供部分免费标准展位、出台优惠政策等方式，推动当地特色产品进入中国市场。阿富汗科学院区域研究中心副教授伊姆兰·扎卡里亚说，中国真心实意给各方提供展示本国优质产品的机会，带动地区国家尤其是发展中国家共同发展。

秉承包容互惠的精神，进博会同共建“一带一路”倡议同频共振，给多国行业和企业带来发展信心，助力更多国家和人民获得发展机遇。

在会见马雷罗总理时，习近平主席欢迎古巴积极对接支持高质量共建“一带一路”的八项行动，同时提出“希望古方继续用好中国国际进口博览会等重要平台，推动更多特色产品进入中国市场”。在会见南非副总统马沙蒂莱时，习近平主席强调中方愿同南非等非洲国家一道，落实中国支持非洲工业化、农业现代化、人才培养三项举措以及高质量共建“一带一路”的八项行动，同时主张两国应继续密切在金砖国家机制内合作，“加强发展中国家团结合作，推动全球治理体系朝着有利于发展中国家的方向发展”。

马沙蒂莱副总统说，南方高度赞赏中国为维护发展中国家利益和促进世界和平所作的贡献。马雷罗总理说，中国通过一系列全球倡议，以包容的方式向国际社会分享自身发展成果，尤其注重与发展中国家分享，这有助于构建公正平等的国际秩序，也符合全球南方的诉求。

携手共进，中国助力世界现代化

“我们追求的不是中国独善其身的现代化，而是期待同广大发展中国家在内的各国一道，共同实现现代化。世界现代化应该是和平发展的现代化、互利合作的现代化、共同繁荣的现代化。”10月18日，在第三届“一带一路”国际合作高峰论坛开幕式上，习近平主席在主旨演讲中发出各国携手实现世界现代化的呼吁。

“中方支持南非探索符合本国国情的现代化道路”“中方支持塞尔维亚走独立自主的发展道路”……本届进博会期间，习近平主席多次表达支持各国走各自现代化道路的中国立场。在会见阿尔巴尼斯总理时，习近平主席说：“中国奉行互利共赢的开放战略，推动构建新发展格局，以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业，这将为包括澳大利亚在内的世界各国带来前所未有的机遇。”

步入本届进博会国家综合展的中国馆，“中国式现代化，世界新机遇”的主题词和馆标格外醒目。展馆内，遨游太空的中国空间站、翱翔蓝天的国产大飞机、驶向深海的国产邮轮、20多个自贸试验区成就展……中国式现代化的最新成果令人目不暇接。

中国开放的大门越开越大，中国推进现代化的成果正借助多个平台助推全球发展进程。在许多国际人士眼中，进博会以及广交会、消博会、服贸会等一系列国家级“展会矩阵”溢出效应不断放大，在促进国家级商品和服务的供需对接、增进各国贸易和服务往来等方面发挥重要作用，中国式现代化与各国现代化进程彼此激荡、相互促进，为加速世界现代化进程积蓄动能。

中欧数字协会主席路易吉·甘巴尔代拉表示，进博会等中国平台一直是先进机器人、新能源汽车、人工智能等前沿创新的推动平台，这些技术塑造行业趋势和产业未来，为解决全球性挑战提供技术方案。俄罗斯出口中心总经理韦罗妮卡·尼基申娜认为，中国开放包容、普惠平衡、互利共赢的国际合作理念“具有超前性”，在促进国际贸易合作、推动世界经济繁荣方面发挥重要作用。

肯尼亚智库非洲政策研究所高级分析师刘易斯·恩迪舒认为，举办进博会是中国推动全球现代化进程的典范，是中国与世界各国一道推动构建人类命运共同体的重要实践。泰国前国会主席颇钦·蓬拉军说，分享和追求所有国家和人类的共同利益是中国式现代化的重要目标，世界上并不存在统一的、普世的发展模式，中国式现代化的全球意义在于它证明了各国可以以自己的方式实现繁荣发展。

潮涌海天阔，风劲好扬帆。中国正坚定不移推进高水平对外开放，以中国式现代化为世界提供新机遇，推动建设开放型世界经济，助力实现世界各国的现代化，为世界经济繁荣发展作出更大贡献。（参与记者：吴长伟、邹学冕、陈汀、康逸、李卓群、赵家淞)

(责编：贾文婷、崔越)