全球首款光子计数CT，为什么能用两年时间完成从图纸到上市的蜕变？厄瓜多尔麒麟果为何一进入中国就成为网红爆款？“永不落幕”的进博会背后有何贸易便利化利器？

“展品变商品”、“商品变爆品”、“爆品一路长红”，透视展品“蝶变”故事，看见不一般的进博“魔力”。

进博“加速器”助推“进博宝宝”新生

在本届进博会的医疗器械及医药保健展区，全球首款光子计数CT吸引人们驻足观摩。这个“大个子”，有个可爱的名字叫“进博宝宝”。在进博会首发的展品，被称为“进博宝宝”，光子计数CT就是其中之一。

11月8日，第六届进博会西门子医疗展台上的光子计数CT。新华网记者 赵煜彤 摄

2021年第四届进博会上，光子计数CT技术在中国完成全球同步首秀。次年，获准进入国家药品监督管理局创新医疗器械特别审查程序，即绿色通道，实体机在第五届进博会上完成亚洲首展。第六届进博会开幕前夕，光子计数CT正式获得国家药品监督管理局批准在中国上市。

“与通常的审批过程相比，节省了一半时间。”西门子医疗大中华区总裁王皓说，“借助进博会，世界顶尖医疗药械得到药监、医保等多个层面的关注。政府主动推动，使得创新药械以最快的速度，服务医疗机构和广大患者。”

近年来，国家药监局加快创新医疗器械审批，先后印发《创新医疗器械特别审查程序》《医疗器械优先审批程序》，让创新产品和临床急需产品“单独排队，一路快跑”。

进博“聚光灯”发掘商品爆款潜力

金黄的铠甲有鳞有角，雪白的果肉丝滑清甜。这不是黄色的火龙果，而是来自厄瓜多尔的麒麟果。这款今年11月首次获得中国海关总署批准入华销售的水果新品类，一经展出便赚足眼球，爆款气质呼之欲出。

11月8日，第六届进博会佳农展台的厄瓜多尔麒麟果。新华网记者 李雪梅 摄

今年5月11日，中国与厄瓜多尔签署自由贸易协定。协定生效后，厄瓜多尔产的香蕉、白虾等产品进入中国市场时，关税将从目前的5%至20%逐步降至零。得益于中厄自贸协定，麒麟果快速获得海关批准，进入中国。

佳农鲜果贸易公司中国区市场推广总监许珂说：“进博会把平台、政策串联起来的能力很强，为优质产品快速进入中国市场流通打开新局面，为展品变成商品、变‘爆品’提供了可能性。”第五届进博会上，佳农带来的菲律宾黑钻凤梨一炮走红，在盒马独家上线后，每月销量可达50万至70万个。

据悉，6年来，来自100多个国家的进口商品在盒马落地。今年以来，盒马与超过50家海外零售商、品牌商达成战略合作，加快打造“全球供应链”。

进博“放大器”推动爆品“长红”

距离进博会主场馆5公里的虹桥进口商品展示交易中心（虹桥品汇）是承接进博会溢出效应的主平台，入驻企业能享受到中国海关总署或中国国家市场监管总局为进博会量身定制的贸易便利化政策。“展转保”将展品转为保税展示交易商品，“展转跨”是将展品转为跨境电商商品。两项政策避免展品“折返跑”，从而实现延展和长久销售。

5月13日，在虹桥品汇进博畅购集，工作人员向消费者展示商品。新华社记者 马宁 摄

此外，虹桥品汇还依托虹桥B保，把“展转保”创新政策上升为常态化制度安排。虹桥B保即虹桥商务区保税物流中心（b型）。保税物流中心是指封闭的海关监管区域并且具备口岸功能，分a型和b型两种。b型是指经海关批准，由中国境内一家企业法人经营，多家企业进入并从事保税仓储物流业务的海关集中监管场所。

企业可以利用保税展示交易缓解资金压力，加快商品流转速度，进一步畅通供应链，真正实现线上、线下、保税仓联动，打造“永不落幕的进博会”。

截至目前，虹桥品汇已累计集聚全球108个国家和地区的6000多个品牌，今年前三季度平台贸易额超100亿元。

2018年至今，进口展品圆梦进博、实现“蝶变”的故事不断上演，而这一个个故事背后，是进博会强大的“溢出效应”，彰显中国扩大高水平对外开放的诚意和能力。

记者：李雪梅 吴轶楠 史依灵

编辑：刘钟灵 张若晨

(责编：贾文婷、崔越)