新华社塔什干11月9日电（记者李奥）第16届中亚和西亚经济合作组织（中西亚经合组织）峰会9日在乌兹别克斯坦首都塔什干举行。

乌兹别克斯坦总统网站9日发布消息说，此次峰会由乌兹别克斯坦总统米尔济约耶夫主持，会议讨论了在该组织框架下全方位合作并将其提升到一个新水平的前景。

乌兹别克斯坦总统米尔济约耶夫在致辞中表示，中西亚经合组织拥有巨大潜力，其成员国可在经贸、工业、投资、创新和交通领域拓展协作。乌方提出制定《经济合作战略目标-2035》，在贸易、交通运输、工业、能源安全、应对气候变化、旅游和人文交流等领域加深合作。

米尔济约耶夫表示，乌方呼吁推进商品与服务贸易便利化、防止技术与非关税壁垒、实现海关手续数字化、发展电子商务等。与此同时，乌方还呼吁挖掘洲际运输走廊潜力，其中包括中国-吉尔吉斯斯坦-乌兹别克斯坦铁路的建设。

中西亚经合组织是由伊朗、巴基斯坦和土耳其三国于1985年倡导成立的地区性政府间组织，旨在推动成员国间经济、技术和文化合作。阿富汗、阿塞拜疆、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、土库曼斯坦和乌兹别克斯坦于1992年加入该组织。该组织总部位于伊朗首都德黑兰。

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