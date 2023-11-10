新华社哈瓦那11月8日电（记者林朝晖）第39届哈瓦那国际博览会8日进入第三天。中国日活动当天隆重举行，中国驻古巴大使馆临时代办张步新、古巴交通部长罗德里格斯、中古双方政府和企业代表百余人出席。

哈瓦那国际博览会正在古巴首都哈瓦那郊外的古巴会展中心举行。罗德里格斯当天在中国日活动现场说：“正当我们在这里举办活动之际，一个庞大的古巴代表团正在参加第六届中国国际进口博览会，在中国推广古巴的出口产品和服务。”

罗德里格斯说，哈瓦那国际博览会和中国国际进口博览会等都为古中两国企业人士提供了交流平台，不仅有利于中国参与古巴经济发展，也有利于古巴企业家在共建“一带一路”倡议框架内寻找与中国的合作机会。

张步新说，刚刚成功举行中古政府间经贸混委会第30届会议，各领域合作取得积极进展，希望双方企业本着互利共赢的原则加强合作，促进共同发展。

据介绍，本届哈瓦那国际博览会中资企业参展数量比上届增长70%，其中既有在古巴深耕细作、与古长期保持友好合作的老企业，也有希望在古巴探寻更多合作机会的新企业，业务涵盖电力能源、农业、建筑、医疗、交通、食品、轻工业等众多领域。

参展中资企业北京北斗星光科技发展有限公司已在京东国际开设古巴精品国家馆，销售的第一批古巴产品包括蜂蜜、朗姆酒、不同品牌的咖啡、古巴民族服装“瓜亚贝拉”、香水等。公司销售员玛丽亚在展会上接受新华社记者采访时说，公司与古巴市场合作已近20年，但这次除从中国进口产品外，还向中国出口古巴产品，“我们希望将更多的古巴产品销往中国市场。”

哈瓦那国际博览会始于1983年，是古巴最重要的商业博览会，也是拉美和加勒比地区最重要的展会之一。本届展会吸引了来自60多个国家和地区的800多家企业参展，将持续至11日。

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