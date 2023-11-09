新华社上海11月9日电 题：点击四大关键词：从进博会感受中国发展新机遇

新华社“新华视点”记者

连日来，形如“四叶草”的国家会展中心（上海），客商云集、热闹非凡。第六届中国国际进口博览会在这里举行。本届进博会全面恢复线下办展，展览面积和参展企业数量均创新高。

一个个首发、一场场签约、一笔笔订单……人们愈发感慨，作为世界上首个以进口为主题的国家级展会，进博会这个大舞台，迸发着创新的动力、绿色的活力、市场的潜力、交流的魅力。进博会这一各方共襄的大平台，正是中国新发展为世界提供新机遇的生动例证。

创新引擎：超400项新产品、新技术、新服务集中亮相

2吨级“电动飞机”、全自动机器人“骑士”、“减重神器”胃内球囊、智能上妆仪、肌能显微镜……行走在“四叶草”场馆，一个个炫酷登场的“黑科技”展品，让人目不暇接。

“全球首发”“亚洲首秀”“中国首展”，进博会已经成为展示创新创造的大舞台。今年进博会上，有超400项新产品、新技术、新服务集中亮相。

美国医疗科技企业GE医疗为今年进博会带来了近30款展品。“与往年不同的是，这些展品中有超过半数是中国智慧融合全球资源激发出的最新成果，数量是历年之最。”GE医疗中国总裁兼首席执行官张轶昊说，2019年，GE医疗加大了推进全面国产的力度，越来越多的中国创新和国产“智”造逐步登上进博这个舞台。

在模拟芯片厂商亚德诺半导体（ADI）展区，除了数字工厂、汽车、数字医疗等领域最新技术和产品，还专门设置了一块区域，展示专精特新“小巨人”企业节卡机器人的“绣花”功夫。“我们希望展示中国市场的创新力量，以及ADI与客户协同创新、合作共赢的发展理念。”亚德诺半导体中国区工业市场总监蔡振宇说。

创新不是“独角戏”，而是“大合唱”。在进博会这个大舞台上，各方加强创新合作、共享创新成果，让创新源泉充分涌流，让创新引擎驱动全球发展。

创立于2021年的进博会创新孵化专区，今年吸引了来自美国、日本、巴西等近40个国家和地区的初创企业参展，参展项目逾300个。

“我们携16家来自日本、韩国及法国的创新企业首次入驻创新孵化专区，展示面向未来的美妆科技解决方案，助力这些企业通过进博的‘开放快车道’拥抱中国机遇。”欧莱雅北亚总裁及中国首席执行官费博瑞说。

绿色节能：从办展到参展，“低碳”“绿色”成为发展主流

办展“绿”、逛展“绿”、产品“绿”，在“绿”意盎然的进博会场馆，处处涌动着面向未来的勃勃生机。

“进博会场馆里的每一盏灯、每一块屏幕、每一台设备，都是由来自外省份的风电、光伏等新能源点亮驱动。”国网上海市电力公司工作人员介绍，通过省份间绿电交易的方式，本届进博会成功采购绿电800万千瓦时，可覆盖本届进博会展前、展中、展后的全部用电量，这也是进博会首次实现全绿电办展。

此外，本届进博会餐饮服务全面实施“零塑标准”，展台材料回收率达100%，保障用公交车全部采用新能源汽车，“零碳零塑办博，绿色智慧出行”成为本届进博会新风尚。

在进博会各大展台，很多企业也不约而同将低碳、绿色、可持续作为关键词，以多元化形式展出在可持续发展领域的创新技术与成果。

轮胎制造商米其林在亚洲首次展示由天然橡胶、废旧轮胎中回收提取的炭黑、废钢中回收的钢材以及橙皮、柠檬皮、松香和葵花籽油提取物打造的63%可持续材料轮胎；松下带来首次亮相中国的纤维生态材料kinari；施耐德电气以“创新融生态，加速双转型”为主题参展，展示电网、轨道交通、智能制造等14大行业的70多个零碳应用场景……

展示绿色产品，深化绿色合作。今年进博会上，一场场聚焦绿色低碳转型项目的签约引人注目——

中国电能与西门子能源达成战略合作协议，携手在河南兰考实施基于绿电的电能多元化转换和智慧能源应用；中国能建氢能公司与韩国SKE&S签订制氢设备和绿氨供应框架协议，通过绿电制绿氢、绿氢制绿氨，把零碳风光资源变成可以全球运输的零碳合成氨能源……

“中国正进入全面绿色转型时期，为全球企业在华发展提供了新机遇。”索尼（中国）有限公司总裁吉田武司说，今年索尼在进博会上首次以“可持续发展”为主题参展，希望以自身技术创新能力助力中国绿色转型和高质量发展。

市场潜力：交易团“购物车”不断升级扩容

买买买！在11月8日举行的上海交易团大型零售采购商联盟集中采购签约仪式上，一批新的签约火热出炉：联华股份首次与干露集团建立战略联盟，将万里之外的智利红酒带到中国；百联股份则与“老朋友”欧莱雅集团签订采购合作意向书，加大合作拓店力度……

“本届进博会上，零售联盟会员已有55个项目达成了初步采购意向，合计金额约35亿元。”上海交易团大型零售采购商联盟理事长单位百联集团总裁濮韶华说。

中央企业的“购物车”也在持续扩容——

通用技术集团与多家跨国公司签署了10余项采购合作协议，包括光子计数CT（计算机断层扫描）设备、内窥镜手术控制系统、用于预防脑卒中发病的房颤早筛产品及技术等；中国中化控股有限责任公司在进博会开幕当天就签下多份采购大单，包括原油、煤炭、甲醇等能源化工产品和化工设备以及咖啡豆、大豆等食品与农产品……

本届进博会上，国资央企组建了98个交易分团，中央企业及所属近1400家企业约2万名专业观众到场观展、洽谈和采购。“纵观历届进博会，中央企业‘购物车’不断扩容升级，采购规模保持稳中有升。”国务院国资委国际合作局局长朱凯说。

截至11月7日，中央企业交易团、国家卫生健康委交易团、相关地方交易团共举办85场集中签约活动，达成合作意向近600项。

“买全球、卖全球”，在进博会这个平台，世界看到中国超大规模市场蕴藏的潜力，更感受到中国愿与各方共享大市场的诚意。

本届进博会为来自最不发达国家的100多家企业提供免费展位、搭建补贴等措施，持续推动这些国家的特色产品进入中国市场。在今年进博会国家综合展中，69个国家中有16个是最不发达国家。

来自坦桑尼亚的参展商纳苏尔·达基第一次参加进博会，他把1公斤晒干的麒麟菜装进行李箱，辗转20多小时飞到中国，没想到竟然很受欢迎。“通过进博会这个窗口，既能让中国人了解坦桑尼亚的特色产品，也能帮助我们了解中国市场的需求。”

随着高水平开放的持续推进，未来5年，中国货物贸易、服务贸易进出口额有望累计超过32万亿美元、5万亿美元，持续为世界创造巨大市场机遇。

交流平台：多彩文化“美美与共”

LED大屏幕上，水墨山水画缓缓铺开，“时光隧道”移步换景，讲述着中国自贸试验区建设十年来的改革开放故事。这是本届进博会国家综合展的一个特别部分“中国式现代化的重要探索和实践——自由贸易试验区建设十年成就展”。

进博会，交易的是商品和服务，交流的是文化和理念。在这里，新老朋友相聚、多彩文化汇聚，奏响“美美与共”的大合唱。

漫步进博会场馆，从印象派的油画到张大千的泼墨泼彩，从秘鲁的羊驼玩偶到津巴布韦的长颈鹿木雕，中外文化的元素和符号，遍布“四叶草”每个角落。

在尼泊尔展台，摆放着不少与当地文化有关的唐卡等。曾在中国读书多年的尼泊尔小伙沙霖达，操着一口熟练的汉语，向观众介绍展品。“让大家进一步了解尼泊尔的文化，才是我们此行的目标。”沙霖达说。

除了主展区，本届进博会还在“四叶草”正中心的圆形广场设置了文化公益演出舞台，近50场来自新西兰、斐济以及国内8个省市和港澳地区的传统舞蹈和特色歌曲、戏曲在这里精彩呈现。

“开放不仅仅意味着消除贸易壁垒、鼓励投资，还意味着接纳新观点、接受新思想，敞开心扉进行文化交流。”联合国贸易和发展会议秘书长格林斯潘说。

在“四叶草”这一文化交流的平台，不同肤色、语言的人们加深对彼此文化的理解和欣赏，感受“各美其美、美美与共”的中国智慧，在携手合作中共创美好未来。（记者潘洁、姚玉洁、魏弘毅、周蕊、王默玲、杨有宗、龚雯）

(责编：刘洁妍、常红)