新华社上海11月9日电 题：对话美国建筑科技企业参展商：“100%中国本土研发制造背后是100%的信任”

新华社记者魏玉坤、许可

连续6届参加进博会，美国建筑科技企业江森自控副总裁兼中国区总经理杨光越发感受到首发新品的中国创新元素。

“今年，我们首展的约克YMS磁悬浮变频双级离心式冷水机组和约克YDXM-C直接蒸发式全变频空气处理机组，均是由集团100%在中国工厂研发和制造，代表着公司对中国创新能力和产业链韧性100%的信心。”杨光说，今年近200位员工参与本届进博会，人数规模远超往届。

在杨光看来，进博会不仅是企业最新科技成果的展示平台，也是行业共建生态系统的合作平台。

本届进博会前夕，11月4日，中国国产首艘大型邮轮“爱达·魔都号”在上海正式命名交付。“我当时就在交付仪式现场，是江森自控为‘爱达·魔都号’提供的暖通、通讯、防火系统。”杨光说，在2021年第四届进博会上，江森自控了解到国产大型邮轮的技术需求，与相关企业达成了合作意向签约。

“第六届进博会上，我们与上海电气合作签署‘碳&数’联合实验室战略合作协议，期待能进一步加强彼此的技术创新合作，挖掘更多绿色发展新机遇。”江森自控亚太区总裁朗智文（Anu Rathninde）说。

零碳物流运输及仓储综合解决方案、绿色低碳生产制造、垂直农业智能解决方案、绿色智能工厂……本届进博会上，诸多如江森自控的海外参展商展示的新品和意向签约合作正是“中国新发展为世界提供新机遇”的鲜明写照。

几天来，江森自控展示的这两款完全由中国本土研发制造的新品收到了不少意向合作订单。采访间隙，杨光不时跟前来展区问询的采购商洽谈合作业务。

“中国既有创新最需要的广阔大市场和完备的产业体系，也有不断成熟的创新人才队伍。我们始终坚信中国是全球重要的绿色创新及可持续发展策源地，对中国市场充满信心。”杨光说。

江森自控的信心源自中国日益增强的创新实力和潜力。中国在世界知识产权组织发布的2023年全球创新指数排名达到第12位，拥有的全球百强科技创新集群数量首次跃居世界第一。

持续缩减外资准入负面清单；继续对外资研发中心采购国产设备全额退还增值税；优化外商投资企业外籍员工停居留政策……今年以来，中国一系列对外开放的务实举措，更坚定了江森自控扎根中国市场、持续扩大在华投资的决心。

江森自控在华发展多年，已在中国布局建设10座制造工厂、3个研发中心以及49个办事处。截至目前，江森自控暖通空调和冷冻产品实现了100%中国本土化生产，相关产品大多在中国销售，并开始辐射全球市场。

“中国正在推进高质量发展，尤其是加快推进新型工业化，打造新质生产力等，让我们看到了更多新的发展机遇。”杨光说，“眼下，我们正在攻克中央空调离心机组中国本土化制造难题，预计未来一年内，能够实现中央空调冷机市场最流行的离心机机型从设计到生产100%中国制造，中国本土业务将会迎来新的跨越式发展。”

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