新华社基加利11月9日电 专访：“进博会帮助卢旺达产品成功进入中国市场”——访卢旺达驻华大使基蒙约

新华社记者吉莉

卢旺达驻华大使詹姆斯·基蒙约日前接受新华社记者书面专访时表示，中国国际进口博览会在促进卢旺达和中国经贸合作方面发挥了至关重要的作用，希望通过此次进博会提升“卢旺达制造”在中国的知名度。

第六届进博会于11月5日至10日在上海举行，这是卢旺达第六次参加进博会。参加本届进博会的卢旺达企业带来了咖啡、茶叶、辣椒、蜂蜜等特色产品。卢旺达政府也在积极推动夏威夷果、牛油果等优质产品进入中国市场。

基蒙约指出，进博会已成为卢旺达提升本地产品知名度、展示卢旺达产品质量和多样性的重要平台，同时也促进了卢中贸易，增加了卢旺达对中国的出口额，有助于推动卢旺达经济增长。

“进博会为卢旺达产品进入广阔的中国市场提供了重要机会，帮助我们与更多合作伙伴建立联系，深入了解中国市场和消费者需求，成功进入中国市场。”基蒙约说。

数据显示，2022年中卢双边贸易额为4.77亿美元，比上年增长超31%。2022年，中国在卢旺达直接投资达1.82亿美元。

基蒙约表示，中国已成为卢旺达重要且可靠的投资和贸易伙伴。“进博会也是吸引中国投资者的重要平台。我们热切期待中国投资者探索卢旺达市场，并将为其提供有利的营商环境和政策。”

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