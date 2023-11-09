新华社吉隆坡11月9日电 专访：进博会有助于促进国际贸易和投资——访马来西亚中华总商会总会长卢成全

新华社记者汪艺 毛鹏飞

马来西亚中华总商会总会长卢成全日前接受新华社记者专访时表示，中国国际进口博览会为各国提供了一个展示和推广产品与服务的机会，有助于促进国际贸易和投资往来。

据卢成全介绍，今年是该商会连续第六年组织马来西亚商家参加进博会。“马来西亚中华总商会从不缺席进博会，我们很多参展商也是连续六年没有缺席。今年是商会组团赴会人数最多的一次，包括参展商和代表团成员有200人。”

马来西亚参展商今年集中在两个展区，一个是食品及农产品展区，另一个是消费品展区。卢成全认为，经过几十年发展，中国消费者购买能力增强，消费需求增加，为各国企业提供无限商机。

“中国消费者对高品质、天然和有机食品的需求不断增加，马来西亚拥有丰富的农产品和食品资源，比如冷冻榴莲、燕窝、咖啡等，可满足中国市场需求。”他说。

卢成全认为，进博会设立食品及农产品展区有利于国际食品行业展开对话、交流与合作，促进食品行业上下游融合。他表示，希望未来马来西亚参展产品扩展到其他领域，如医疗保健、电子产品等。

卢成全注意到，进博会设立了创新孵化专区，邀请全球初创企业及合作机构携带最新技术参展，“这也显示进博会高度重视科技创新，助力海外微小项目通过进博会商业化落地中国”。

卢成全说，今年他已多次到访中国，在北京出席会议、到广西参加展览、去新疆旅游观光……中国经济欣欣向荣，社会和谐稳定，科技创新氛围浓厚，这些都让他深有感触。

“中国市场规模庞大，为其他国家企业提供了巨大的发展机会。通过参与进博会，国际企业可以更容易地进入中国市场，同时中国也可以收获更多贸易合作伙伴。”他说。

卢成全称赞中国积极维护经济全球化和全球产业链供应链稳定的主张和行动。他说，在本届进博会后，中国还将举办首届中国国际供应链促进博览会，商会届时也会组团观展。

“新冠疫情暴发后，全球供应链受到严重影响。中国再次主动提供平台，供全球企业探讨如何应对重大事件对供应链的冲击，这是中国做出的又一努力，有望为全球贸易和合作创造更多机会。”他说。

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