新华社华盛顿11月8日电 通讯：祝好运，两不相忘——华盛顿惜别大熊猫“美香”一家

新华社记者许缘 邓仙来

当载有雌性大熊猫“美香”的特制“旅行包厢”缓缓驶过媒体区，即将登上飞往中国的飞机时，“美香”透过包厢上的小窗口向外张望，似乎在与美国首都华盛顿告别。

美国东部时间8日，旅美大熊猫“美香”一家踏上回乡路。搭载“美香”、雄性大熊猫“添添”及它们的雄性幼崽“小奇迹”的飞机当天下午起飞，将在约19个小时飞行后抵达四川成都。

史密森学会国家动物园和生物保护研究所主管布兰迪·史密斯8日在送别仪式上说，这是一个既艰难又让人欣喜的时刻。

“今天早晨甚至过去的一周对我来说都是艰难的，”史密斯说，“但同时这也是个令人欣喜的时刻，因为我们正在庆祝美中大熊猫保护研究合作取得巨大的成功。”

与“美香”一家同行的工作人员包括饲养员劳里·汤普森，她曾多次前往中国学习大熊猫繁育、幼崽保育等领域的知识。汤普森对记者说，在史密森学会国家动物园，她与大熊猫们几乎朝夕相处，所以看着它们离开实在有些舍不得。

2000年底，“美香”和“添添”抵达位于华盛顿西北部的史密森学会国家动物园。旅美23年间，“美香”先后孕育了四只健康的幼崽。其中，“泰山”“宝宝”和“贝贝”已经回国。“小奇迹”出生于2020年8月21日，在新冠疫情中为人们带来欢乐与希望。

多年的照料与陪伴让汤普森对这三只大熊猫的性格了如指掌。她绘声绘色地说，作为母亲，“美香”敏感而谨慎；父亲“添添”很“淡定”；儿子“小奇迹”的性格介乎父母之间，但“随妈妈更多”，它聪明活泼，最爱爬树。“祝它们好运，也希望它们不要忘了我们。”

中国大熊猫保护研究中心专家魏明告诉记者，“三只大熊猫的精神状态、活动、食欲及排泄正常，健康状况良好。”“美香”和“添添”均已进入老年，出现了关节炎、高血压、轻度腹水等老年常见病。在专业治疗和精心护理下，相关症状得到了很好控制。“小奇迹”的各项生长发育指标正常，正健康成长。

9月下旬至10月初，史密森学会国家动物园举办了“大熊猫派对：盛大告别”活动。华盛顿以及来自美国各地的大批民众在大熊猫馆外排起长队，抓住最后机会与“美香”一家说再见。

来自宾夕法尼亚州的香农女士带着4岁的女儿。她说，这趟旅行非常值得，看到“美香”一家即将离开确实有些难过。她认为，大熊猫好比美中两国的“友好握手”，中国向美国分享本国独有的珍稀物种，美国人民回报以喜爱和热情。

1972年4月，史密森学会国家动物园迎来中国大熊猫“玲玲”和“兴兴”。50余年来，中美在大熊猫保护繁育、疫病防控、疾病诊治和公众教育等方面取得了积极成果。

史密斯表示，美中大熊猫保护研究合作长达50余年，这是世界上针对单一物种保护持续时间最长的合作。“我们和中国的合作伙伴关系是非凡的。”

中国驻美国大使馆公使徐学渊说，中美双方在大熊猫保护和研究方面开展了密切且富有成果的合作。未来，中国将继续与包括美国在内的伙伴们在濒危物种保护和研究以及生物多样性保护方面开展密切合作，为可持续发展和各国人民友谊作出更大贡献。（参与记者：胡友松、刘杰）

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