新华社北京11月9日电（记者马卓言）就旅美大熊猫“美香”一家8日启程回国答问时，外交部发言人汪文斌9日表示，大熊猫是中外文化交流的“友谊使者”，中方愿同包括美国在内的有关国家加强合作，为大熊猫等濒危物种保护作出积极贡献。

当日例行记者会上，有记者问：据报道，11月8日，在美国华盛顿国家动物园的大熊猫“美香”“添添”和“小奇迹”启程回国，将被空运至中国成都。中方对此有何评论？

“根据中美双方合作协议，‘美香’一家如期回国。我们欢迎‘美香’一家。”汪文斌说，大熊猫是深受世界人民喜爱的珍稀濒危野生动物，也是中外文化交流的“友谊使者”。

他表示，中美自1996年开展大熊猫保护研究合作，中方与美国华盛顿国家动物园的合作始自2000年，双方建立了良好的合作关系，在大熊猫保护繁育、疾病防控与诊治、公众教育等方面取得了积极成果，并为增进中美人民友谊发挥了重要作用。

“‘美香’一家回国后，在美国还有4只大熊猫，目前在亚特兰大动物园，相信它们作为‘友谊使者’，将继续在中美两国人民之间架起友谊的桥梁。”汪文斌说。

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