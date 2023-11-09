新华网海牙11月9日电（记者王湘江）国际知名会计师事务所毕马威中国及亚太区主席陶匡淳日前接受记者书面专访时表示，全球化作为一个基本趋势，没有发生改变，中国已经广泛融入全球供应链。无论过去还是现在，中国的发展都是贸易和投资全球化的重要推动力量。

陶匡淳说，经济全球化使得贸易自由化的广度和深度不断加强，无论是对于发展中国家寻求进入新行业的机会、开拓出口市场，还是对于发达工业化经济体维持复杂、专业化和高价值投入的生产优势来说，都至关重要。

他指出，经济全球化对于全球贸易的发展与繁荣具有促进作用。市场的开放与贸易壁垒的降低促进了贸易自由化与市场化改革，市场因此变得开放。贸易壁垒降低，对于国家之间的经济合作产生积极作用，从而促进全球贸易的发展。

陶匡淳说，中国始终坚持高水平对外开放，助力世界经济发展，随着国内需求回升，也将加大对全球能源和大宗商品的进口，促进全球贸易。与此同时，中国加快推进绿色转型，用实际行动推动全球节能减排，全国各地节能环保设备存在大量的更换需求，有可能成为进口贸易新的增长点。

他还说，中国加快构建全国统一大市场，不断打破市场壁垒，加快商品自由流通、资源自由流动，为企业优化资源配置提供更多便利。中国新建了多个高水平、高质量的进口促进平台。中国国际进口博览会和中国国际消费品博览会等平台的建设发展，为同世界分享中国市场机遇、推动世界经济复苏提供了有力保障。

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