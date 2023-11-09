新华社北京11月9日电 以色列国防军8日通报，以军空军和地面部队继续打击巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）在加沙地带的地下隧道网络，多名哈马斯武装人员在以军空袭中死亡。

以军发言人丹尼尔·哈加里告诉媒体，以军作战工兵正使用爆破装置破坏地道网络；以军连续空袭打死哈马斯武器制造部门一名高级主管，还打死多名参与反坦克战及火箭弹袭击的武装人员。

哈马斯方面消息人士则说，其武装人员利用地道伏击以军，以军坦克遭遇“顽强抵抗”。

以色列国防部长约亚夫·加兰特7日通报，以军地面部队已经深入加沙地带最大城市加沙城中心地带。他说，哈马斯在加沙地带领导人叶海亚·辛瓦尔眼下困在地道内，“与身边人失去联系，指挥能力受限”。

按照以方说法，辛瓦尔是下令偷袭以色列的主谋之一。哈马斯10月7日自加沙地带对以色列境内军民目标发起突袭并扣押大量人员。以军随后对加沙地带展开多轮空袭，切断水、电、燃料等供应。

新一轮巴以冲突爆发一个月来，加沙地带已有超过1万人死亡，其中大约40%是儿童。联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯6日说，加沙地带正成为“儿童的坟场”。

世界卫生组织发言人克里斯蒂安·林德迈尔8日说，冲突带来的死亡和痛苦程度“难以估量”，“每一天，你都认为这是最糟的一天，然而第二天更糟”。

国际社会强烈呼吁冲突方尽快实现停火。但以色列方面多次强调，哈马斯应首先释放所有被扣押人员，然后才会同意全面停火。哈马斯方面则称，如果加沙地带持续遭袭，将不会释放扣押人员，也不会停止战斗。

美国在联合国讨论巴以局势时反对众多国家停火止战的呼吁，仅主张以军“人道主义暂停”行动。多家媒体报道，美国总统约瑟夫·拜登6日与以色列总理本雅明·内塔尼亚胡通电话时要求以军与哈马斯短暂停火三天，这一“战术性停火”将有助确保一些遭扣押人员获释。

此外，白宫7日重申，拜登不支持以色列在本轮冲突结束后重新占领加沙地带。美国国务卿安东尼·布林肯8日透露，他从以方获知“他们不打算重新占领加沙”，但可能会有一段“过渡时期”。

“加沙不能继续由哈马斯控制，这只会让10月7日的悲剧重演。”布林肯在日本东京参加七国集团外长会后告诉媒体记者，“同样，以色列也不能占领加沙……在冲突结束后可能需要一段过渡期。”

以色列2005年撤离加沙地带，结束对加沙地带长达38年的占领。2007年，哈马斯武力夺取加沙地带实际控制权，以方开始对这一人口稠密的狭长地区实施全面封锁，严格控制人员和物资出入。（郑昊宁）

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