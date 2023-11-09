新华社伦敦11月8日电（记者郭爽）英国《自然》杂志日前刊发撤稿声明称，美国罗切斯特大学兰加·迪亚斯研究团队今年3月发表的关于一种含镥、氢、氮的材料可在室温环境表现出超导性能的论文已被撤回。这是该团队的室温超导研究论文第二次被《自然》撤稿。

据《自然》杂志网站报道，罗切斯特大学向《自然》杂志确认，该校已经由外部专家对迪亚斯工作的完整性展开调查。

迪亚斯研究团队在今年3月美国物理学会会议上宣布，已实现全球科学界追求多年的“室温超导”。3月8日，迪亚斯团队在《自然》杂志发表论文，称研发出一种含镥、氢、氮的材料，在约20.6摄氏度的室温和10千巴（相当于标准大气压的1万倍）的压力下表现出超导性能。

《自然》杂志刊发的撤稿说明指出，应论文作者中8名合著者要求，这篇论文已被撤回。这些研究人员认为，这篇已发表的论文没有准确反映所研究材料的来源、所使用的实验测定方法和所应用的数据处理依据。上述作者得出的结论是，这些问题破坏了已发表论文的完整性。不过，包括迪亚斯在内的其他3名作者“尚未表明是否同意这一撤回”。

此外，《自然》杂志还对论文中电阻数据的可靠性问题单独提出了关切。《自然》杂志调查后得出结论认为，“（电阻数据可靠性）这方面的担忧是可信的、必要的，且并未得到解决”。

2020年10月，迪亚斯等人曾在《自然》杂志报告，一种含碳、硫、氢的化合物在15摄氏度下表现出超导性能，成为电阻为零的超导体，但2022年9月，《自然》杂志编辑部因这一论文实验数据遭质疑等原因撤掉了这篇论文。今年8月，美国《物理评论快报》也因“明显的数据造假”撤回了迪亚斯等人于2021年发表在该刊物上的论文。

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