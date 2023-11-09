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中国代表呼吁各方避免激化乌克兰危机中的矛盾

2023年11月09日11:01 | 来源：新华网
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　　新华社联合国11月8日电（记者王建刚）中国常驻联合国副代表耿爽8日在安理会紧急审议乌克兰问题时，呼吁各方避免激化矛盾，为实现和平营造有利环境。

　　耿爽说，依靠武器或许可以赢得战争，但不会带来和平。大量武器持续流入战场，加剧乌克兰危机延宕，使更多无辜民众遭受战争苦难。中方呼吁各方尤其是有重要影响的国家真正发挥积极作用，不加剧对抗，不延长战火，不激化矛盾，为实现和平营造有利环境。

　　他说，顿涅茨克地区昨日遭导弹袭击，造成市政及民用基础设施损毁，数十名平民伤亡，中方对此表示严重关切。保护平民是国际人道法的底线，民用基础设施不应、也不允许成为军事目标。无论是在乌克兰问题上，还是在其他问题上，中方反对一切针对平民的暴力和袭击。中方再次呼吁冲突当事方保持冷静克制，严格遵守国际人道法，全力保护平民和关键民用设施安全。

　　耿爽重申，在乌克兰问题上，中方的立场非常明确，始终站在和平一边，站在对话一边，始终坚持劝和促谈，始终坚持乌克兰危机政治解决。国际社会应以更大的紧迫感，加大外交努力。中方敦促有关方面回应国际社会和平呼声，加强接触、凝聚共识，尽快停火止战、恢复和平。

(责编：崔越、刘叶婷)

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