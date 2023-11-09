本报记者 龚文静

“中国愿与各国一道，扩大制度开放，共同优化农业服务贸易环境；强化创新驱动，提升农业服务贸易水平；完善合作机制，共享农业服务贸易红利。”在11月6日举办的第六届虹桥国际经济论坛农业分论坛上，农业农村部副部长马有祥这样表示。

目前，全球粮食供给保障方式面临挑战，粮食自给能力较低、分配结构性矛盾严重，特别是发展中国家对外依赖度高、脆弱性更突出。如何应对全球共同风险挑战、提升农业产业链供应链韧性？发展农业服务贸易是有效手段。

马有祥介绍，作为农业服务贸易产生和发展的基础，近年来，中国农业服务主体日益多元，服务对象持续聚焦小农户，服务领域日趋广泛，对保障粮食安全、促进小农户和现代农业发展有机衔接、推动农业现代化发展发挥了重要作用。

农业服务也有力支撑着现代农业发展。中国农业大学区域农业研究中心主任陈阜分享相关经验：在安徽怀远、河南叶县分别建立5万亩示范区，开展小麦—水稻和小麦—玉米的气候智慧型生产技术示范。通过一系列固碳技术和减排技术，实现了温室气体排放减少10%至25%，固碳量增加17%至19%等。

作为全球主要粮食、农产品消费国和生产国，中国持续推动高水平对外开放，与世界共享农业服务贸易发展机遇。成立于1851年的路易达孚集团是受惠者之一，集团全球首席执行官高启说：“得益于多个贸易协定和激励政策，路易达孚能够优化中国贸易链，并进一步增加农作物产量。”

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