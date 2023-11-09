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中外专家在三亚共商海洋合作与治理

2023年11月09日09:34 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　据新华社三亚11月8日电  （记者夏天）2023年海洋合作与治理论坛8日在海南三亚开幕，来自全球30多个国家和地区的300余名专家学者、国际组织及涉海部门代表出席论坛。与会代表将围绕“全球海洋治理面临的挑战与大国海洋合作”“全球安全倡议视角下的南海治理与互信构建”“联合国2030议程目标14与海洋渔业可持续发展”“公海协定（BBNJ）与全球海洋治理”等议题进行深入探讨。

　　外交部副部长孙卫东表示，中国始终致力于守护海洋和平安宁，始终致力于维护海洋的公平正义，始终致力于守护海洋清洁美丽，始终致力于促进海洋的繁荣昌盛。中国倡导对话协商，反对炫耀武力；倡导共商共建，反对海洋霸权；倡导合作共赢，反对“小院高墙”；倡导相融共生，反对竭泽而渔。

　　自然资源部副部长、国家海洋局局长王宏表示，长期以来，中国坚持相互尊重、共商共治、开放共享理念，全面参与联合国框架内海洋治理机制和相关规则制定与实施，在深海采矿、海洋生物多样性保护等规则制定中发挥建设性作用。

　　国际海底管理局秘书长迈克尔·洛奇等与会专家认为，海洋空间及其资源的可持续发展是人类共同的追求，《联合国海洋法公约》为国际和平、安全的海洋秩序作出了巨大贡献。

　　据悉，本次论坛为期两天，由海南华阳海洋合作与治理研究中心、中国南海研究院、中国海洋发展基金会联合主办。

(责编：贾文婷、刘叶婷)

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