新华社圣何塞11月8日电 哥斯达黎加总统查韦斯8日在圣何塞会见到访的中共中央政治局委员、全国政协副主席石泰峰。

石泰峰首先转达习近平主席对查韦斯总统的亲切问候。石泰峰表示，哥斯达黎加是中国值得信赖的战略伙伴。中方赞赏哥方坚定恪守一个中国原则，愿同哥方在彼此核心利益问题上继续相互支持，不断增进政治互信，拓展务实合作，推动民心相通。中国全国政协愿同哥方加强治国理政经验交流，为双边关系和经贸、文旅等务实合作深入发展提供更大支持。石泰峰介绍了第三届“一带一路”国际合作高峰论坛成果以及中国全过程人民民主、人民政协等有关情况。

查韦斯向习近平主席致以良好祝愿，表示哥高度重视哥中关系，坚定恪守一个中国原则，感谢中方为哥经济社会发展提供的支持。愿积极参与共建“一带一路”，推进基础设施合作，欢迎更多中国企业来哥投资兴业，进一步密切双方在国际问题中的协调配合，推动两国合作向多元化、深层次迈进，更好造福两国和两国人民。

应哥斯达黎加政府邀请，石泰峰率全国政协代表团于7日至9日访问哥斯达黎加。访哥期间，石泰峰还分别会见哥立法大会主席阿里亚斯、外长安德烈、拉美社科院秘书长阿尔特曼-博尔冯等，同当地智库学者座谈，并出席在哥中资企业代表座谈会。

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