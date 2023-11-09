新华社华盛顿11月8日电（记者许缘 邓仙来）旅居美国的大熊猫“美香”“添添”和它们在华盛顿出生并长大的雄性幼崽“小奇迹”8日启程返回中国。

11月8日，在美国弗吉尼亚州的华盛顿杜勒斯国际机场，装有大熊猫的特制“旅行包厢”准备运上专机。新华社记者刘杰摄

当天上午，华盛顿史密森学会国家动物园工作人员将三只装有大熊猫的特制“旅行包厢”、220磅（约合100公斤）竹子、饮用水及相关物资运上卡车。随后，载有“美香”“添添”和“小奇迹”的车队驶离动物园，前往华盛顿杜勒斯国际机场。

11月8日，运送大熊猫的专机从美国弗吉尼亚州的华盛顿杜勒斯国际机场起飞。新华社记者刘杰摄

中国驻美国大使馆公使徐学渊在动物园举行的简短仪式上表示，自2000年“美香”和“添添”来到史密森学会国家动物园，中美双方在大熊猫保护和研究方面开展了密切且富有成果的合作，有力促进了两国人民的相互了解和友谊。未来，中国将继续与包括美国在内的伙伴们在濒危物种保护和研究以及生物多样性保护方面开展密切合作，为可持续发展和各国人民友谊作出更大贡献。

11月8日，在美国弗吉尼亚州的华盛顿杜勒斯国际机场，装有大熊猫的特制“旅行包厢”运上专机。新华社记者刘杰摄

史密森学会国家动物园和生物保护研究所主管布兰迪·史密斯表示，这是一个既艰难又欣喜的历史性时刻。“美香”和“添添”来到美国后一直是动物园的“明星”，更成为全美的“偶像”。史密斯随后在机场举行的仪式上说，美中大熊猫保护研究合作长达50余年，这是世界上针对单一物种保护、持续时间最长的合作。“我们和中国的合作伙伴关系是非凡的。”

11月8日，在美国弗吉尼亚州的华盛顿杜勒斯国际机场，装有大熊猫的特制“旅行包厢”准备运上专机。新华社记者刘杰摄

当地时间13时许，“美香”一家乘坐的专机起飞。据提供此次运送服务的美国联邦快递公司人员介绍，飞机将经停美国安克雷奇市，随后前往中国成都市，旅程约19个小时。一名兽医和两名饲养员全程陪同。

11月8日，在美国弗吉尼亚州的华盛顿杜勒斯国际机场，装有大熊猫的特制“旅行包厢”准备运上专机。新华社记者刘杰摄

“美香”和“添添”在美国23年间共孕育四只幼崽，其中“泰山”“宝宝”和“贝贝”已经回国。“小奇迹”出生于2020年8月21日，彼时新冠疫情席卷全球，“小奇迹”的出生为当地民众带来欢乐与希望。“美香”一家三口回国后，美国亚特兰大动物园还有一对大熊猫姐妹“雅伦”和“喜伦”。（参与记者：胡友松、刘杰）

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