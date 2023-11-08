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第六届进博会·港澳台丨“融入双循环，拥抱大市场”——台湾企业为何选择“进博舞台”

2023年11月08日19:54 | 来源：新华网
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　　新华社上海11月8日电（记者潘清）第六届中国国际进口博览会如期而至，迎来多家台企“回头客”，其中也包括了二度参展的“旺旺水神”。

　　“新冠疫情后，消费市场的需求随之改变。因应这一变化，水神品牌宣介重点也由上届的‘消毒’调整为‘家清’。”旺旺集团水神事业部副总经理蔡旺庭说。

　　配合这一调整，“旺旺水神”展示旗下次氯酸水发生器、雾化器、除菌液等全系列产品，并将其融入家庭清洁、个人护理、母婴、宠物护理等各种细分场景，呈现一站式个性化解决方案。延续上一届参展商和服务商的“双重身份”，“旺旺水神”还赞助了大批量“明星产品”用于进博会保障服务。

　　旺旺旗下经典产品“O泡果奶”也同步现身进博会，并首发“低糖版”，以适应大陆消费者对健康饮食的需求。专业观众络绎不绝，意向客户纷至沓来，进博会吸引力之强让蔡旺庭感叹。

　　“伴随大陆消费市场持续升级，旺旺快速成长的同时不断求新求变。如今，进博会又提供了更大舞台，令旺旺得以更广泛接触海内外资源和合作伙伴，进一步深耕、拓展市场。”蔡旺庭说，旺旺将加大投入进行多元化布局，借助进博会这一高水平对外开放平台探索新的“增长曲线”。

　　作为世界上唯一以进口为主题的国家级展会，进博会为全球发展搭建合作桥梁，也让众多台企像旺旺集团一样发现机遇、收获惊喜。

　　2022年首次亮相进博会，乔山健康科技集团意向签约金额突破了5亿元人民币，首展的全智能折叠跑步机更成为“网红”。今年7月，乔山与华为智选签署生态产品合作协议，联名开发的新型跑步机在第六届进博会上再度“出圈”。

　　在乔山健康科技（上海）有限公司总经理李永楷看来，进博会让大陆构建新发展格局释放出的巨大机遇变得更加清晰，这也坚定了乔山继续扩大在大陆投资的信心。

　　恰逢进入大陆市场20周年，森田药妆集团第五次现身进博会，展示其在肌肤解决方案和健康养生产品两大领域的最新成果。

　　森田药妆展台负责人龚瑶倩表示，连续参与进博会不仅帮助森田药妆提升了知名度，也为其发展道路“注入了更多自信与从容”。

　　连续六年参与进博会、现场签下多笔大单的南侨食品集团，以共建“一带一路”作为本届参展主题。“从全国运营中心布局到东盟市场拓展‘烘焙供应链’，南侨正以循序渐进、日积月累的具体行动，投入‘一带一路’的高质量共建。”南侨董事长陈正文说。

　　从看好大陆元宇宙发展和数智化转型前景的HTC、冠捷科技，到乐见大陆航运市场复苏的万海航运，再到青睐大陆饮食消费市场、积极筹划扩大布局的“游山茶访”“点线面”……参展台企不约而同地为进博会“点赞”。

　　在他们看来，选择“进博舞台”意味着融入双循环、拥抱大市场，步入大陆构建新发展格局的“快车道”。

(责编：刘洁妍、常红)

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