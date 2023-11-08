新华社开罗11月8日电 通讯：“尽最大努力快速输送，每一秒都非常重要”——拉法口岸埃及援助者的心声

新华社记者姚兵 艾哈迈德·戈马

“这是我们为减轻加沙人民痛苦所能做的最起码的事。”在位于埃及北西奈省与加沙地带南部边境的拉法口岸，25岁的易卜拉欣·阿卜杜勒-哈米德一边准备纸箱中的物资一边说，“他们迫切需要我们送去的每一箱援助物资。我们尽最大努力快速输送，每一秒都非常重要。”

哈米德是开罗一家非政府组织“生活创造者基金会”的志愿者，他已连续多日在拉法口岸埃及一侧工作。“我们夜以继日地准备援助物资。当看到卡车通过口岸驶向加沙时，我们忘记了所有的疲惫。”

拉法口岸是加沙地带与外界联系唯一不受以色列控制的通道。自10月21日以来，有限的援助物资陆续经由拉法口岸被送入战火中的加沙地带。

在获得埃及相关部门许可后，新华社记者近日两次赴北西奈省采访。记者在拉法口岸看到，口岸埃及一侧是一字排开的卡车，车上装满了即将运往加沙地带的食品、水、药品等援助物资。口岸附近，几十辆救护车排起长队，等待进入加沙地带展开救援。

“我和几十名司机一直在这里等待，有些车装了药品，有些车装了食品，这些都是埃及对加沙民众的援助。”50多岁的埃及卡车司机艾哈迈德·拉杰卜在拉法口岸埃及一侧等待放行时对新华社记者说。

联合国秘书长古特雷斯10月访问埃及时，将拉法口岸和允许各国运送救援物资飞机起降的北西奈省阿里什机场形容为“加沙人民的生命线”。

埃及红新月会11月6日发布的数据显示，自10月12日以来，搭载约9000吨援助物资的81架飞机抵达阿里什机场，这些物资中一半为食品，四分之一为医疗用品，其余为救灾物资；自10月21日以来，累计有447辆装载援助物资的卡车从拉法口岸埃及一侧驶往加沙地带。

“生活创造者基金会”物资采购经理阿卜杜勒-拉赫曼·哈巴特说，“自冲突爆发以来，我们一刻也没有停止工作，忙着收集捐款，购买、准备、包装和搬运援助物资。”

然而，拉法口岸这条“生命通道”却通而不畅，运送的救援物资对于加沙人民而言杯水车薪。尽管最近几天进入加沙的运送援助物资卡车数量已从20辆增加到60辆，但仍无法达到日均100辆卡车的需求。在此轮巴以冲突爆发前，平均每天有超过400辆运送援助物资的卡车进入加沙地带。

以色列在加沙地带的空袭和地面攻势也阻碍了援助物资的运送。“拉法口岸加沙地带一侧曾多次遭到以军袭击，埃及一侧也不安全，我们甚至可以听到以军袭击的声音。”拉杰卜说。“尽管如此，我希望尽快将这些援助物资送到加沙地带的民众手中，他们各类物资都太匮乏了。”

“现在天气越来越冷，我们每天在卡车里过夜等待放行，但这些困难与加沙地带成千上万遭受轰炸的妇女儿童、平民百姓相比，实在微不足道。”他说。（参与报道：汤梁甲）

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