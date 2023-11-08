新华社上海11月8日电 专访：在中国有非常强大的合作伙伴——访福特汽车集团副总裁莱尔·沃特斯

新华社记者王辰阳 缪培源

“很高兴来到进博会，这里是全球优秀产品的大舞台，我们亮出了最强的展品阵容。”美国福特汽车集团副总裁莱尔·沃特斯在第六届中国国际进口博览会期间接受新华社记者专访时说。

福特汽车是六届进博会“全勤生”。在中国首秀的高性能跑车、新款纯电SUV、车顶车门可快速拆卸的硬核越野车、备受海外消费者喜爱的越野皮卡车型……此次福特汽车的进博会展品顺应了中国市场近年来对新能源、户外等领域的消费需求。

谈到福特汽车在华最新的发展情况和计划，沃特斯表示，中国是福特汽车非常重要的战略市场，这里有非常强大的合作伙伴，不少进口车型借助进博会实现展品变商品，如今中国生产的福特汽车出口海外也显现优势。今年上半年，福特中国创纪录地向海外出口超过5万辆汽车，预计全年出口量也将创纪录。

“以前外国车企会说‘在中国，为中国’，现在应该说‘在中国，为世界’。”沃特斯说，中国的新能源汽车发展得特别好，数百个造车企业持续投入创新，使得中国在整个新能源汽车产业链上下游取得了一定的技术优势。

当前，全球产业链供应链正面对新的变化和挑战。对于所谓“脱钩断链”“去风险”的说法，沃特斯认为，需要找到新方法来加强产业链供应链互信。进博会是一个很好的案例，全世界的目光聚焦在这场展会上，它为企业与政府、企业与企业间的交流提供了一个绝佳平台，面对面交流能够增强彼此之间的信任，有助于大家共同寻找合作机会。

(责编：刘洁妍、常红)