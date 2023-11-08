人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

第六届进博会丨专访：在中国有非常强大的合作伙伴——访福特汽车集团副总裁莱尔·沃特斯

2023年11月08日19:54 | 来源：新华网
小字号

　　新华社上海11月8日电 专访：在中国有非常强大的合作伙伴——访福特汽车集团副总裁莱尔·沃特斯

　　新华社记者王辰阳 缪培源

　　“很高兴来到进博会，这里是全球优秀产品的大舞台，我们亮出了最强的展品阵容。”美国福特汽车集团副总裁莱尔·沃特斯在第六届中国国际进口博览会期间接受新华社记者专访时说。

　　福特汽车是六届进博会“全勤生”。在中国首秀的高性能跑车、新款纯电SUV、车顶车门可快速拆卸的硬核越野车、备受海外消费者喜爱的越野皮卡车型……此次福特汽车的进博会展品顺应了中国市场近年来对新能源、户外等领域的消费需求。

　　谈到福特汽车在华最新的发展情况和计划，沃特斯表示，中国是福特汽车非常重要的战略市场，这里有非常强大的合作伙伴，不少进口车型借助进博会实现展品变商品，如今中国生产的福特汽车出口海外也显现优势。今年上半年，福特中国创纪录地向海外出口超过5万辆汽车，预计全年出口量也将创纪录。

　　“以前外国车企会说‘在中国，为中国’，现在应该说‘在中国，为世界’。”沃特斯说，中国的新能源汽车发展得特别好，数百个造车企业持续投入创新，使得中国在整个新能源汽车产业链上下游取得了一定的技术优势。

　　当前，全球产业链供应链正面对新的变化和挑战。对于所谓“脱钩断链”“去风险”的说法，沃特斯认为，需要找到新方法来加强产业链供应链互信。进博会是一个很好的案例，全世界的目光聚焦在这场展会上，它为企业与政府、企业与企业间的交流提供了一个绝佳平台，面对面交流能够增强彼此之间的信任，有助于大家共同寻找合作机会。

(责编：刘洁妍、常红)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部