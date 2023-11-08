为进一步加强国家高端智库培育建设，深入开展中华优秀文化外宣外译及涉海术语研究，11月4日，“第三届中华文化外译与传播论坛暨‘涉海术语研究基地’成立大会”在大连海事大学举行。本次会议由全国科学技术名词审定委员会、大连海事大学主办，来自澳门大学、上海外国语大学、哈尔滨工程大学、国防科技大学、大连理工大学等20 多所国内知名高校及研究机构的专家学者出席了本次会议。

会上，大连海事大学副校长初北平和全国科技名词委事务中心主任代晓明共同为“涉海术语研究基地”揭牌。该基地为全国科学技术名词审定委员会与大连海事大学共建的科研机构，将以构建中国特色术语学，指导科技名词规范化实践工作为目标，重点开展大规模涉海术语库与涉海术语数据库建设，推动涉海术语相关辞典编纂，加强国内外涉海术语合作与交流，服务我国海洋文化对外传播，促进涉海术语研究，为推动我国术语事业发展贡献力量。

在主旨报告和论坛环节，中国互联网新闻中心党委书记、总编辑王晓辉、全国科技名词委事务中心主任代晓明、上海外国语大学胡开宝教授等与会专家学者围绕培养人工智能时代下新型翻译人才、建设中国特色大国外交话语、对外译介中华优秀海洋文化等议题，对人工智能时代下中华优秀文化外宣外译及涉海术语研究进行深入探讨，并从多维度国家翻译能力研究、中华优秀文化外译与命运共同体、翻译学学科体系、学术体系、翻译理论、翻译技术等多个主题进行了深入交流。

初北平表示，涉海术语研究基地的建设，对推动海洋商业战略实施、海洋强国建设，提高我国在国际海洋市场中的话语权具有极其重要的意义。

代晓明表示，此次论坛暨涉海术语研究基地的成立，有助于打造具有重要国际影响力的科研机构和高端智库，深入开展涉海术语研究，更好地服务海洋强国建设和海洋命运共同体建设。

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