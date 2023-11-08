新华社万象11月7日电（记者赵旭 马淮钊）“一带一路”互联互通与携手构建中老命运共同体高端论坛6日在老挝首都万象举行。与会者回顾中老高质量共建“一带一路”取得的丰硕成果，分享中老铁路为老挝经济社会发展带来的积极变化。

论坛由中国外文局亚太传播中心与老挝、泰国智库及老挝中华总商会联合举办，来自中、老、泰等国政府、智库、商界及学生代表约300人出席。

老挝前副总理宋沙瓦在致辞中高度评价老中共建“一带一路”和携手构建老中命运共同体成果，他表示共建“一带一路”倡议推动互联互通，实现互利共赢，为全球发展注入澎湃动力。

中国驻老挝大使馆临时代办王畅致辞说，第三届“一带一路”国际合作高峰论坛丰硕成果为变乱交织的世界注入宝贵稳定性和强大正能量。中方愿同老方全力落实构建中老命运共同体新的五年行动计划，深化高质量共建“一带一路”合作，为构建人类命运共同体作出积极努力和示范。

泰国前副总理披尼在视频致辞中说，高质量共建“一带一路”让亚太地区互联互通不断加强，贸易投资大幅增加，人员往来更加密切，共建“一带一路”合作成果看得见、摸得着。

中国外文局副局长兼总编辑高岸明在视频致辞中说，中老要进一步推进媒体，讲好两国友谊故事，加强智库交流合作，增进治国理政经验互鉴，加深相互理解信任，为中老友谊筑牢坚实基础。

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