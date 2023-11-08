人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

王毅向第四届“海洋合作与治理论坛”发表致辞

2023年11月08日15:11 | 来源：新华网
小字号

新华社北京11月8日电 11月8日，中共中央政治局委员、中央外办主任王毅向第四届“海洋合作与治理论坛”发表致辞，强调中方将秉持海洋命运共同体理念，与国际社会携手建设各国共享的和平之海、繁荣之海、美丽之海。

王毅说，海洋是人类赖以生存发展的重要基础，也是文明交流互鉴的天然平台，加强海洋合作、完善海洋治理，反映了各国的共同愿望，也是时代的大势所趋。同时，当今世界并不太平，海洋的发展也面临前所未有的风险挑战。

王毅强调，海洋作为人类共同生活的家园，需要人类共同建设与呵护。习近平主席从中国和世界共同利益、全人类共同福祉出发，提出构建海洋命运共同体的重要理念，为引领全球海洋治理指明了前进方向，为建设和呵护美丽繁荣的海洋家园提供了中国方案。

王毅说，为此，中方提出四点建议。一要坚持对话协商，守护海洋和平安宁。二要坚持公平正义，完善海洋治理体系。三要坚持生态优先，永葆海洋清洁美丽。四要坚持合作共赢，实现海洋繁荣昌盛。

本届论坛由海南华阳海洋合作与治理研究中心、中国南海研究院、中国海洋发展基金会联合主办，来自30多个国家各界代表300余人参加。

(责编：杨光宇、胡永秋)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部