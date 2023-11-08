新华社北京11月8日电 11月8日，中共中央政治局委员、中央外办主任王毅向第四届“海洋合作与治理论坛”发表致辞，强调中方将秉持海洋命运共同体理念，与国际社会携手建设各国共享的和平之海、繁荣之海、美丽之海。

王毅说，海洋是人类赖以生存发展的重要基础，也是文明交流互鉴的天然平台，加强海洋合作、完善海洋治理，反映了各国的共同愿望，也是时代的大势所趋。同时，当今世界并不太平，海洋的发展也面临前所未有的风险挑战。

王毅强调，海洋作为人类共同生活的家园，需要人类共同建设与呵护。习近平主席从中国和世界共同利益、全人类共同福祉出发，提出构建海洋命运共同体的重要理念，为引领全球海洋治理指明了前进方向，为建设和呵护美丽繁荣的海洋家园提供了中国方案。

王毅说，为此，中方提出四点建议。一要坚持对话协商，守护海洋和平安宁。二要坚持公平正义，完善海洋治理体系。三要坚持生态优先，永葆海洋清洁美丽。四要坚持合作共赢，实现海洋繁荣昌盛。

本届论坛由海南华阳海洋合作与治理研究中心、中国南海研究院、中国海洋发展基金会联合主办，来自30多个国家各界代表300余人参加。

(责编：杨光宇、胡永秋)