新华网北京11月8日电（张若晨 吴轶楠）2023“多彩世界·世界文化遗产”国际青少年绘画邀请展颁奖典礼暨展览开幕式近日在中国电影博物馆举行。活动中，主办方揭晓了画展国际作品、国内作品一二三等奖获奖名单，与会嘉宾为获奖青少年代表颁发了证书和奖牌。

据了解，自2023年5月启动以来，绘画展面向全球4-18岁青少年征集绘画作品和公益视频，共收到61个国家作品4.3万幅。经过专家评审和组委会终审，评选出国际青少年获奖作品287幅，国内青少年获奖作品1140幅。

北京市人民对外友好协会常务副会长张谦在致辞中表示，此次绘画展，各国青少年通过画笔绘就了遗产保护“大画卷”，画出了民心相通“同心圆”，展现了可亲可爱“中国美”，受到中外各界人士和媒体的广泛关注。在国际社会践行全球文明倡议，展示了世界文明的多样性，凝聚了合作共赢、和合共生、文明共兴的共识。

中国人民对外友好协会文化交流部主任朱丹说，守护多姿多彩的人类文明百花园，促进文明交流互鉴是当代青少年义不容辞的使命与担当。期待各位青少年朋友胸怀梦想，不负青春，不负韶华，做文明的传承守护者，文明交流互鉴的推动者，携手共建美美与共的多彩世界、共绘和合共生的美好未来。

希腊驻华大使埃夫耶尼奥斯·卡尔佩里斯对绘画展的成功举办表示热烈祝贺。他指出，世界是多彩的，世界文明同样多姿多彩。我们的画布上不能缺少任何一抹色彩。本届绘画展，成千上万的青少年通过绘画表达自我，在画布上展现出色画技，描绘创意多彩梦想，通过画作让世界变得更加美丽。

据悉，本次展览分为国际展区、国内展区、多彩北京中轴线展区三个部分，即日起将面向社会公众开放，至11月20日闭幕。线上展览在专题网站同步上线。

本届绘画展由中国人民对外友好协会指导，北京市人民对外友好协会、北京市人民政府侨务办公室、北京市妇女联合会、北京市文物局、中国电影博物馆、北京市民间组织国际交流促进会、五洲传播中心共同主办，河北省人民对外友好协会、天津市人民对外友好协会等协办。

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