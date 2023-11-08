新华社瓦莱塔11月8日电 综述：巴以冲突对国际油价冲击暂时有限

新华社记者陈文仙 刘昕宇 王君宝

新一轮巴以冲突爆发以来，国际石油价格波动有所加剧，但尚未出现急剧大幅涨跌行情。分析人士认为，巴勒斯坦和以色列并非重要油气出口国或重要运输通道，此轮冲突对全球石油市场的冲击目前较为有限。但如果冲突扩大到中东其他地区，并引发极端事件，或将带来油价急剧上涨和供应中断等风险。

世界银行在其最新大宗商品市场展望报告中指出，自巴以新一轮冲突爆发以来，国际油价上涨约6%，而农产品、大多数金属和其他商品的价格“几乎没有变化”。报告说，如果冲突没有进一步扩大，油价受到的影响应该有限，预计今年第四季度全球平均油价为每桶90美元，明年平均价格为每桶81美元，但如果冲突进一步升级，前景“将迅速变得黯淡”。

报告基于以往中东地区冲突事件提出三种不同风险情景：在“小规模中断”情景下，即全球石油供应每日减少50万至200万桶，油价将在今年第四季度攀升到每桶93至102美元；在“中等规模中断”情景下，即石油供应每日减少300万至500万桶，油价将涨到每桶109至121美元；在“大规模中断”情景下，即石油供应每日减少600万至800万桶，油价可能涨到每桶140至157美元。

世界银行首席经济学家因德米特·吉尔表示，如果巴以冲突进一部升级，全球经济将面临数十年来首次双重能源冲击，不仅来自乌克兰危机，还来自中东地区的冲突，因此“政策制定者需要保持警惕”。

国际能源署能源市场和安全部负责人日前表示，新一轮巴以冲突尚未造成石油供应中断，但如果冲突蔓延到包括伊朗在内的中东其他地区，将可能对市场产生更大影响。

厦门大学中国能源政策研究院院长林伯强对记者表示，巴以冲突导致国际油价出现一定程度的波动，但影响有限。未来石油价格走势很大程度上将取决于冲突规模的变化，例如重要产油国伊朗和沙特阿拉伯是否会卷入这一轮冲突。

上海石油天然气交易中心战略研究部负责人李雷认为，目前爆发石油危机的可能性较低，此轮巴以冲突对油价的影响将是短暂的，但仍需警惕巴以冲突扩大和中东地区可能发生的极端事件等不确定性因素。

李雷说，当前油价面临多空因素交织的局面，未来油价走势很大程度上仍将取决于全球石油供需基本面。产油大国沙特和俄罗斯等减产的规模和期限，以及全球宏观经济表现等因素，将对未来一段时间内国际油价走势产生重要影响。

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