新华社巴西利亚11月7日电 通讯：东西半球传统医药大国的又一次握手——记中医专家团队在巴西巡展、巡讲、巡诊

新华社记者卞卓丹

巴西联邦政府为中医疗法正名，副总统亲手施针为家人缓解疼痛，中医诊疗中心在戈亚斯联邦大学揭牌，两国高校升级传统医药教育合作……来自东西半球的两个传统医药大国2023年又一次握手，为两国民众探寻融合两国医药智慧的健康方案。

“巴西政府对传统医学的支持度、巴西民间对草药的接受度、中医疗法在巴西民众中的受欢迎程度，高于预期。”目前正率团在巴西巡展、巡讲、巡诊的河北中医药大学校长高维娟在接受新华社记者采访时表示。巴西这个拉美最大经济体有望成为中医药教育普及、文化推广和可持续发展的一片热土。

此前，巴西副总统阿尔克明就公开表示，他曾系统学习中医两年，至今仍会亲手为家人针灸缓解疼痛。

今年7月，针对个别医疗界人士对传统疗法得到公共资金资助的质疑，巴西卫生部明确表示，在国家统一卫生系统中提供针灸等传统疗法是有科学依据的，巴西不会剥夺传统医学的合法性。目前，传统医学在草药资源大国巴西的国家医疗卫生体系中具有重要地位。

从6日起，高维娟率领的中医专家团队在巴西开展巡展、巡讲、巡诊活动，专家们分别围绕正骨手法、耳穴疗法、针刺镇痛、中医拔罐疗法和肩颈部推拿保健手法等临床应用开展系列讲座。

据戈亚斯联邦大学中医孔子学院中方院长王旭介绍，巴西民众对中医疗法的欢迎和认可，在巡诊中充分展现：第一天，诊疗对象还是以孔子学院学生为主，但疗效经口口相传，第二天便涌来大量居住在周边的患者，第三天就诊人数又翻了一番。

6日，为参加河北中医药大学第一附属医院骨科主任医师杜双庆的讲座，来自戈亚斯州的体育老师道格拉斯驱车近两百公里赶到巴西利亚大学的讲堂。道格拉斯认为，中医疗法“非常神奇”，针灸、推拿、拔罐、正骨等对运动损伤有超乎寻常的疗效。

道格拉斯目前是戈亚斯联邦大学中医孔子学院的学员。10月30日，作为戈亚斯联邦大学与河北中医药大学合作升级的标志，一座全新的中医诊疗中心正式在这家拉美唯一的中医孔子学院揭牌。

戈亚斯联邦大学护理学院院长卡米拉表示，“中医诊疗中心的揭牌，翻开了历史的新篇章——我们即将成为戈亚斯州乃至整个巴西传统医学的灯塔”，“中国专家为我们团队进行的沉浸式持续培训，标志着我们向优质和全面护理迈出了重要一步”。

有感于巴方高校对中医药教学的关注和重视、当地青年对学习中医的热情和执着，高维娟表示，中医药教育普及、文化推广和可持续发展在巴西将“大有可为”。

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