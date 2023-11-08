本报记者 李 婕

加速最快的纯电动车、全球限量款SUV、中国首发的越野旅居房车……这些，让您心动了吗？今年进博会汽车展区，不仅可以体验硬核前沿科技，感受未来出行的多样性，还可以现场买车。

据介绍，为了扩大优质进口、丰富消费选择，努力把办展成果转化为生活高品质，第六届进博会期间，汽车展区开展现场订货。宝马、奔驰、福特、现代、特斯拉等15个汽车品牌携50余款可售车型亮相，观众可以到场参观、洽谈、采购下单。

记者注意到，第六届进博会上的可售车型中，不少带着“唯一”“限量”“配置全面升级”“纪念版车型”“首次在中国亮相”等特殊标签。这意味着，观众可以购买的进博款车辆真的不一般。

现代汽车就带来了全新ELANTRA N、进口旗舰SUV全新帕里斯帝等几款可售车型。其中，全新ELANTRA N是现代汽车旗下高性能N品牌进入中国市场的首款车型。

“以前，进博会上只展示不销售。今年，观众只需动动手指，就能直接通过我们的销售系统现场下单。”现代汽车集团（中国）公关部部长吴雁冰说，今年汽车展区的新举措，将展品和商品直接打通，能更好地回应现场采购商与观众的热情。

展品变商品，对这一点，现代汽车早有体会。在首届进博会上，现代汽车所展示的氢燃料电池车型NEXO，一亮相就受到了中国消费者的关注。

据了解，今年参展商与入场观众可在汽车展区进行现场洽谈。在达成购买意向后，入场观众以支付认购定金或签订购买协议等方式完成场内订货，后续在经销商、4S店等场所完成场外交付。

一名正在看新能源汽车的观众对汽车展区的新变化很感兴趣：“除了会飞的汽车，科幻般的未来‘黑科技’之外，进博会上也有咱能直接买的车了。”

本届进博会上，可售车型既是展品又是商品，让进博会的平台功能更加突出。进博走进生活，这是最直接的体现。

(责编：贾文婷、刘叶婷)