睿 加 赵圆梦

海外华侨华人社团组织将分散的同胞聚成一个个“大家庭”，共同维护自身权益、促进中外交流、传播中华文化。

异乡再扎根

塞维利亚是西班牙南部一个美丽的旅游城市，不少中国人到这里工作生活，把它当作了第二故乡。不过，植根在心底的中华血脉一直没有被遗忘，浓厚的思乡情结让他们在地中海沿岸团结起来，再次扎根。

2019年，西班牙南部华商交流促进会（以下简称“华促会”）在塞维利亚成立。此后，华促会一直热心中西两国商贸合作与文化交流，同时将传承中华文明作为自身的使命。

会长林科从上世纪90年代起就在欧洲做中国的服装出口贸易，非常了解中外文化的差异和海外华侨华人的难处。20年前，林科来到西班牙，因为工作原因选择在塞维利亚定居。林科说：“相比首都马德里，塞维利亚的华侨华人组织发展较为滞后。我觉得很有必要组建一个相关组织。”

一位同胞初到西班牙时，因缺乏相关知识，触碰了法律红线。华促会及时出面调解，向警方解释情况。“遇到此类事件，协会都会积极出面解决问题。我们和警方逐渐增加了对彼此的了解，我们的权益也得到了更好的保护。”林科说。

今年春节期间，华促会通过走访了解到居住在塞维利亚的周先生患有重度糖尿病，行动困难，便立刻向中国驻西班牙大使馆汇报情况，送上了准备好的新春礼包和免费的回国机票，这让周先生十分感动。

经贸担重任

2023年是中西两国建交50周年，4月15日，华促会举办了一场庆祝活动。西班牙政商界的许多人来到会场，称赞华促会在中西友好往来中作出的贡献。华商们也借此机会介绍中国的新技术、新产品，提到了华为、小米、大疆等众多国内企业。同时，他们也向西班牙的企业家们取经。

林科和华促会的许多协会成员都来自浙江省丽水市青田县。在海外这些年，他们一直心系家乡发展。林科和西班牙友人交流时经常说：“我们一个小小的青田有几百家咖啡店，你能品尝到很正宗的欧洲味道。我们非常欢迎你们来青田走走看看。”

最近几年，林科积极推动家乡与西班牙的交流合作，希望丽水市和塞维利亚市能够达成友好城市协议，加强两地贸易往来。这是林科和其他同乡成员的共同愿望。

华促会成员的子女也相继成为能干的商人。林科说：“中国现在机会很多，也有很多世界500强企业。我们真心希望这些孩子未来可以回到中国，为中国的发展贡献一份力量。”

文化永传承

时值中秋佳节和中国74周年国庆之际，华促会举办了晚会。大家非常热情，自发为活动捐赠葡萄酒、电子产品、伊比利亚大火腿等物资，各方来客一起共同庆祝佳节。

不少成员都带上了自己的子女，希望这些华二代、华三代能够从小接受中华文化的熏陶。 “有一个6岁的华三代小女孩上台跳舞，把晚会气氛推向高潮。这些小朋友这么喜欢我们的传统节日，我们都很欣慰。”林科说。

林科希望能够看到海外华侨华人在地中海沿岸的这片土地上赓续中华文明。因此，他兼任了当地中文学校的校长，关心后代的教育和发展。

每逢暑假，华促会和中文学校会联系国内相关部门举办夏令营活动。一个在西班牙长大的华人小男孩一到中国，便激动万分，连夜和家里通电话：“妈妈，我真没想到，中国这么美。我真的太喜欢了。有机会一定要带你来看看！”

林科说：“我们协会成员绝大多数是年轻人，他们的孩子更加年轻，一定要重视华二代、华三代的教育。在海外要学好中文，不要忘记中华文化。传承中华文化，讲好中国故事是一件值得骄傲的事情。”

(责编：贾文婷、刘叶婷)