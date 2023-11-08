新华社美国波士顿11月7日电（记者施春）“园见南京”文化主题艺术展6日在坐落于美国波士顿市中心的法尼尔厅拉开帷幕。该主题艺术展是2023年“中国南京周”系列活动的重头戏，旨在通过文化交流推动两地民心相通，为中美人文交流注入活力。

展览以“微笑传递”为主线和视觉元素，从“数字金陵图”到“锦绣今南京”，串联起包括“金陵繁华市井”“长江大保护”“人文绿都南京”等故事脉络。

南京市政府代表、南京市对外文化交流协会副会长彭振刚表示，“园见南京”文化主题艺术展希望通过艺术展示、共创实践等活动形式，进一步促进中美双方在人文交流、绿色发展等方面的互学互鉴，全方位展示南京作为历史文化名城的底蕴与绿色人文都市的现代活力，增进南京与美国城市的交流和共创。

波士顿市议会议长埃德·弗林表示，艺术展展现了南京这座城市丰富的文化底蕴以及城市与自然的和谐之美，是美中文化交流的象征，也将成为加强两座城市友谊的纽带。

中国驻纽约总领事黄屏在开幕式致辞中表示，包括此次主题艺术展在内的“中国南京周”活动是一场文化盛宴，将使美国观众对南京有一个全新的、更加多维的认识。

前来参观的波士顿市民阿玛莉丝·玛尔法被沉浸式展示中国宋代时南京繁荣街市的多媒体数字艺术《金陵图》所吸引。她说：“这个展览真的太棒了！尤其是这幅流动的画作，人物栩栩如生。”

自2015年起，“南京周”城市推介活动已在法国巴黎、意大利米兰、英国伦敦等多座城市举行，并曾于2017年和2019年在美国纽约和旧金山举办系列文化活动。

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