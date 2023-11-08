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以国防部长说以军进入加沙城“中心地带”

2023年11月08日08:24 | 来源：新华网
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新华社耶路撒冷11月7日电（记者王卓伦 张天朗）以色列国防部长加兰特7日说，以军地面部队已进入加沙城“中心地带”。以总理内塔尼亚胡同日表示，如果巴勒斯坦武装人员不释放被扣押人员，以方就不会停火。

加兰特7日晚发表电视讲话说，以军海陆空部队协同作战，地面部队已从南部和北部攻入加沙城中心，并正在加强对加沙城周边地区的封锁。

内塔尼亚胡当晚在特拉维夫发表讲话说，加沙城已被以军包围，数千名巴勒斯坦武装人员被打死，以军在加沙地带的地面行动中摧毁大量巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）的指挥中心、阵地和地道。

内塔尼亚胡说，以军在北部“既防守又进攻”，将以猛烈火力回应任何攻击。他同时警告黎巴嫩真主党不要参战。

在谈到被扣押人员问题时，内塔尼亚胡说，如果这些人员不被释放，以方就不会停火。他再次敦促加沙地带民众从北部向南部迁移，称以方仍不会允许任何燃料进入加沙地带。

巴勒斯坦安全部门人士7日在接受新华社记者采访时说，以军当天在加沙城西南郊区与巴勒斯坦武装人员发生激烈冲突。另据加沙地带内政部门发表的声明，目前仍有90万人滞留在加沙地带北部。

10月7日爆发的新一轮巴以冲突至今已持续一个月。冲突给巴以双方带来重创，大量平民伤亡和流离失所已造成严重的人道主义灾难。国际社会不断发出停火止战的呼声，呼吁紧急行动起来促使局势尽快降温。（参与记者：柳伟建）

(责编：崔越、刘叶婷)

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