人民网北京11月7日电（记者姜波、王迪）古巴驻华大使馆7日举办旅游论坛活动，来自中国和古巴政府机构、旅游业界和媒体的百余人出席，就加强中古两国旅游领域合作交流意见，献计献策。

正在中国进行访问的古巴总理马雷罗在论坛上发言，对古巴旅游资源与投资机遇进行推介。“古巴政府当前的重要任务是推动经济和社会发展，旅游业是其中一个重要的增长领域。”马雷罗表示，古巴有着丰富的旅游资源和良好的旅游设施，不仅有众多历史文化遗迹，也有秀丽的自然风光，古巴热切欢迎更多中国游客到访，体验古巴的别样魅力。

此次访问期间，马雷罗还参加了正在上海举行的第六届中国国际进口博览会。“古巴高度重视并连续参加进博会。”据马雷罗介绍，出席本届进博会的有古巴多个领域的企业，两国借进博会之机已签署多项合作协议。此外，古巴也积极通过这一平台向中国消费者推介雪茄、朗姆酒等古巴特色产品。进博会已经成为进一步巩固古中两国紧密经济联系和友谊的平台。

马雷罗提到，在此次访问中，中方多次表示欢迎古方在旅游等领域深挖合作潜力，推动两国合作走深走实。他也欢迎更多中国企业投资古巴旅游业，也希望两国早日开通直航航线，进一步密切双边联系。

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