人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

古巴希望加强对华旅游合作

2023年11月07日21:20 | 来源：人民网-国际频道
小字号

人民网北京11月7日电（记者姜波、王迪）古巴驻华大使馆7日举办旅游论坛活动，来自中国和古巴政府机构、旅游业界和媒体的百余人出席，就加强中古两国旅游领域合作交流意见，献计献策。

正在中国进行访问的古巴总理马雷罗在论坛上发言，对古巴旅游资源与投资机遇进行推介。“古巴政府当前的重要任务是推动经济和社会发展，旅游业是其中一个重要的增长领域。”马雷罗表示，古巴有着丰富的旅游资源和良好的旅游设施，不仅有众多历史文化遗迹，也有秀丽的自然风光，古巴热切欢迎更多中国游客到访，体验古巴的别样魅力。

此次访问期间，马雷罗还参加了正在上海举行的第六届中国国际进口博览会。“古巴高度重视并连续参加进博会。”据马雷罗介绍，出席本届进博会的有古巴多个领域的企业，两国借进博会之机已签署多项合作协议。此外，古巴也积极通过这一平台向中国消费者推介雪茄、朗姆酒等古巴特色产品。进博会已经成为进一步巩固古中两国紧密经济联系和友谊的平台。

马雷罗提到，在此次访问中，中方多次表示欢迎古方在旅游等领域深挖合作潜力，推动两国合作走深走实。他也欢迎更多中国企业投资古巴旅游业，也希望两国早日开通直航航线，进一步密切双边联系。

(责编：刘洁妍、常红)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部