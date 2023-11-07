新华社北京11月7日电（记者袁帅）《取消外国公文书认证要求的公约》（以下简称《公约》）11月7日起在中国生效实施，中国同《公约》缔约国之间公文书跨境流转将不再经过传统的“外交部门认证+使领馆认证”的“双认证”程序，而是在《公约》框架下启用基于附加证明书的“一步式”证明新模式。据悉，这将大幅节省中外公民和企业的办证时间和经济成本。

在当天外交部举行的《公约》在中国生效暨附加证明书首发仪式上，记者了解到，《公约》是海牙国际私法会议框架下适用范围最广、缔约国最多的重要国际条约，旨在简化公文书跨国流转程序，以更便捷的证明方式取代传统领事认证，促进国际经贸和人员往来。1965年《公约》正式生效，近年来《公约》新成员快速增长，目前有125个缔约国。中国于2023年3月8日加入《公约》。

《公约》核心内容可概括为“取消”和“附加”。“取消”指缔约国之间相互取消使领馆认证环节。“附加”指用文书出具国主管机关签发的“附加证明书”，来替代“双认证”，对文书上印鉴、签名的真实性进行确认。

据介绍，《公约》在华生效将大幅减少文书跨国流转所耗时间，办妥一份缔约国用文单位所需的公文书，时间可从先前的约20个工作日减少到几个工作日，缔约国间办理文书流转手续时间平均减少约90%；与此同时，入约将为中外人员和企业省去使领馆领事认证费和相关中介服务费；入约后，有意向中方投资、出口的《公约》缔约国企业无需为商事文书办理领事认证，中方超过70%的出口贸易涉及的商事文书也将因此受益。

“为因应中外文书跨境往来快速增长势头，中国外交部积极推动入约进程,旨在简化中外文书跨境流转手续，促进中外人员往来和经贸合作。”外交部领事司司长吴玺在首发仪式上说，今后中外文书跨境流转的时间和经济成本将大幅下降，这将助力推动中国的营商环境进一步优化。

目前《公约》缔约国包括欧盟各国、美国、日本、韩国、澳大利亚、俄罗斯等我国主要贸易伙伴及大多数共建“一带一路”国家。据悉，中国与《公约》非缔约国之间仍将沿用传统领事认证程序。

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