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古共中央第一书记、古巴国家主席迪亚斯－卡内尔会见石泰峰

2023年11月07日15:04 | 来源：新华网
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新华社哈瓦那11月6日电 古共中央第一书记、古巴国家主席迪亚斯－卡内尔6日在哈瓦那会见到访的中共中央政治局委员、全国政协副主席石泰峰。

石泰峰首先转达习近平总书记对劳尔同志和迪亚斯－卡内尔主席的亲切问候。石泰峰表示，中古是好朋友、好同志、好兄弟。中方愿同古方持续深化政治互信，拓展务实合作，在涉及彼此核心利益问题上相互支持，在建设本国特色社会主义道路上携手并进，推动新时代中古关系行稳致远。中国全国政协愿同古方落实好两党两国最高领导人重要共识，为持续共建中古命运共同体贡献力量。石泰峰介绍了第三届“一带一路”国际合作高峰论坛成果，表示中方愿以高质量共建“一带一路”为契机，推动新时代中古关系、中拉关系更好发展。

迪亚斯－卡内尔向习近平总书记致以良好祝愿，感谢中方坚定支持古巴社会主义建设和维护主权、反对干涉的正义斗争，表示愿同中方深化各领域务实合作，加强治国理政经验交流互鉴，为推进古中特殊友好关系不懈努力。

应古共中央邀请，石泰峰率全国政协代表团5日至7日访问古巴。访古期间，石泰峰还分别会见了古共中央政治局委员、中央组织书记莫拉莱斯，古巴全国人民政权代表大会副主席马查多等，并参观了菲德尔·卡斯特罗中心和马里埃尔经济发展特区。

(责编：杨光宇、白宇)

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