新华社伦敦11月6日电（记者杜鹃 章博宁）2023年英国伦敦世界旅游交易会6日至8日在伦敦展览中心举行。以“你好！中国”中国国家旅游形象为主题的中国展区在交易会亮相。

记者在中国展区发现，国宝大熊猫的形象随处可见。展区融合了中国红、祥云纹、竹子等中国元素，营造出浓厚的中国文化氛围，展现了中国入境游的独特魅力。据介绍，在三天活动中，中国展区将重点推介“你好！中国”赴华旅游线路，以及京粹文化、“中国入境旅游第一站”上海、古丝绸之路起点陕西、千湖之省湖北等旅游产品。

据介绍，这是新冠疫情后中国首次派团参加该交易会的线下展。由中国驻伦敦旅游办事处牵头，北京、上海、陕西、湖北、江西五省市的文旅部门以及旅游企业、航空公司联合参展，分主题展示全新赴华旅游产品、线路，宣介最新入境旅游政策。

英国通草画收藏家阿拉斯泰尔·布莱克本曾多次访华。他在接受新华社记者采访时说，自己会推荐其他人去中国旅游，感受不一样的风土人情、美食文化。

前来关注中国旅游文化资源的“网红”罗茜·弗吕斯基说，她在中国展区得到不少启发。疫情前，她曾到访北京、上海、哈尔滨等城市，十分期待再次赴华，中国的旅游资源太丰富，“仅仅一次旅行看不完”。

专注亚洲旅游市场的迪耶特尔姆旅游集团首席执行官斯蒂芬·罗默说，中国展区是他来交易会后重点关注的第一站。对他而言，旅行促进了人们之间的相互了解，让不同背景的人相互沟通、相互理解。

中国驻英国大使馆公使衔参赞李立言在中国展区开幕式上说，随着疫情阴霾散去，世界旅游市场迅速恢复活力，中国也张开双臂欢迎世界游客到来。今年中国展区的主题“你好！中国”是中国国家旅游形象在伦敦的首次发布，是相约中国的诚挚邀请，也揭开了中英文旅合作的崭新篇章。

伦敦世界旅游交易会是全球规模最大、专业水准最高的专业旅游展览之一。本届展会主题是“你有力量改变旅行——旅行有力量改变世界”。（参与记者：吴鲁、李颖）

(责编：崔越、刘叶婷)