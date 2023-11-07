新华社巴黎11月6日电（记者唐霁）当地时间6日，在法华侨华人等在法国巴黎凯旋门举行仪式，缅怀第一次世界大战中在法国牺牲的中国劳工。

纪念活动在法国外籍兵团退伍华人协会与法国华侨华人会的牵头下，由法国侨界共同组织。当晚，华侨华人代表、法国政界人士、退伍军人、中小学生等数百人在巴黎的香榭丽舍大道上排成方阵，缓步走到凯旋门下。中法两国代表向无名烈士墓敬献花圈，并拨旺墓前的长明火，缅怀一战华工。

中国驻法国大使馆领事侨务处参赞万磊在致辞中说，100多年前，约14万名一战华工远渡重洋来到欧洲，在艰苦条件下从事着繁重、危险的工作，其中2万多人献出生命。旅法侨胞共同追忆这段历史，也是在教育自己和下一代应更加懂得和平的宝贵。

法国国民议会法中友好小组主席阿洛泽在接受记者采访时说，这次纪念活动对他来说是一次了解中法共同历史的机会。14万中国劳工在一战艰苦岁月中给法国带来的帮助和支持让他十分感慨。

法国史迹协会主席巴尔切利尼对记者说，历史不能被遗忘。一战中国劳工的历史已经保留在法国的国家记忆中。如今的年青一代更应去了解这段历史。

法国外籍兵团退伍华人协会会长徐大玉说，希望通过这次活动让更多人了解华工在一战做出的贡献，这对于在法华人及下一代有很大教育意义。

第一次世界大战于1914年爆发，主要战场在欧洲。相关资料显示，大约有14万名中国劳工被法国和英国招募到欧洲西线战场，他们主要从事修筑道路和工事、修理机械、运输物资、清理战场等艰苦繁重的工作，约2万名华工在一战期间牺牲或失踪。

(责编：崔越、刘叶婷)