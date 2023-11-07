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首届“一带一路”科技创新部长会议举行

2023年11月07日11:04 | 来源：新华网
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　　新华社重庆11月6日电（记者周思宇）11月6日，首届“一带一路”科技创新部长会议在重庆举行，来自阿曼、柬埔寨、哈萨克斯坦、缅甸、蒙古国、泰国、印度尼西亚、南非、亚美尼亚、古巴、智利等24个共建“一带一路”国家的科技创新部长、部长代表出席会议。

　　今年是共建“一带一路”倡议提出10周年。10年来，在各方共同努力下，共建“一带一路”从中国倡议走向国际实践，成为深受欢迎的国际公共产品和国际合作平台。

　　会议表示，多年来，中国同各国合作伙伴一起，巩固深化政府间双多边科技合作关系，持续拓展科技界交流交往，不断提升联合研发水平，大力推进技术示范推广与应用，共同支持创新创业，为增强各国科技能力、服务各国经济社会发展、深化各国友谊贡献了积极力量。

　　与会代表一致认为，科技创新日益成为推动全球经济复苏和可持续发展的动力源泉，深化科技创新合作有助于共同提升各国研发水平、共同培养科技人才、共同应对全球性挑战，良好的全球科技治理应该坚持创新成果共享，促进创新要素流动，激发创新增长潜能。

　　科技部部长阴和俊介绍，中方将与各方深化5方面具体合作：一是持续深化政府间合作关系；二是大幅提升科技交往规模；三是全面拓宽合作领域；四是加快构建高水平合作平台；五是共同完善全球科技治理。

　　“中国将始终秉持开放包容、互惠共享的国际科技合作理念。”阴和俊说，期待与共建“一带一路”国家继续凝心聚力、携手前行，以更加开放的思路，更加务实的举措，实施好“一带一路”科技创新行动计划，形成更为紧密的科技创新伙伴关系，为构建人类命运共同体注入新的强大动力。

(责编：崔越、刘叶婷)

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