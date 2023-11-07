新华社仰光11月6日电（记者张东强）据中国驻缅甸大使馆6日发布的消息，中国外交部部长助理农融3日至5日访问缅甸期间，会见了缅甸副总理兼外长丹穗，并同缅甸副外长伦乌举行外交磋商。缅方重申，在涉及中国核心利益问题上坚定支持中方立场，切实维护在缅中资企业和人员安全，维护缅中边境稳定和秩序。

农融表示，中方高度重视发展中缅睦邻友好关系，将秉持亲诚惠容周边外交理念，高质量推进“一带一路”合作，推动中缅命运共同体建设走深走实。

农融强调，作为友好邻邦，中方真诚希望缅甸尽快恢复稳定和发展，支持缅各方在宪法和法律框架下妥处分歧，通过对话实现和解。要求缅方同中方配合维护中缅边境稳定、切实保障中方边民人身和财产安全，采取有效措施强化中国在缅人员、机构和项目安保。中方愿同缅方合作持续打击网赌电诈等跨境犯罪。

缅方重申坚持一个中国原则，在涉及中国核心利益问题上坚定支持中方立场，愿同中方践行全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议，推进缅中经济走廊合作，切实维护在缅中资企业和人员安全，维护缅中边境稳定和秩序。缅方将同中国等邻国继续开展打击网赌电诈联合执法行动，为地区发展营造良好环境。

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