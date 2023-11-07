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科威特中国文化中心举行中医推广活动

2023年11月07日10:30 | 来源：新华网
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　　新华社科威特城11月7日电（记者尹炣）科威特中国文化中心6日在科威特哈瓦利省举行传统中医宣讲和展示活动，中国（吉林）第15批援科威特医疗队在活动现场为来宾进行义诊。科威特各界人士近百人参加活动。

　　医疗队队员在活动中介绍了面瘫、失眠、颈椎病、小儿常见病的中医应对方法，向来宾们现场传授中医按摩方法。来宾们纷纷上台体验中医疗法，并咨询医疗队员自身病症的治疗应对，医疗队队员为他们进行了义诊。

　　参加中医治疗体验的科威特人里达·纳基对记者说：“我亲身感受过中医疗法的实际效果，这也是我喜欢中国文化的原因之一。我希望越来越多的科威特人了解中医，因为中医确实能够帮助我们。”

　　医疗队队长陈春海当天接受记者采访时说，医疗队现阶段以针灸、拔罐等物理治疗手段为主，受到患者的肯定和好评。当地卫生行业的许多工作人员也多次慕名前来。医疗队在科威特长期工作，取得了较为广泛的社会影响。

　　科威特中国文化中心主任夏剑锋表示，文化中心将陆续开设语言学习、中国书法、中国武术等课程，开展学术研讨会、汉语比赛、中餐品尝等活动。

(责编：崔越、刘叶婷)

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