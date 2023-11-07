本报记者 文 静

第六届中国国际进口博览会开幕当日，虹桥国际经济论坛发布旗舰报告——《世界开放报告2023》，并公布了最新的世界开放指数，积极为建设开放型世界经济贡献“虹桥智慧”。

数据显示，2022年，世界开放指数为0.7542，相较于2021年下降0.4%。中国社会科学院学部委员、世界经济与政治研究所所长张宇燕表示，这一状态，是收紧开放的力量同扩大开放的力量相互交织和缠斗的结果。尽管世界开放指数延续了下降走势，“寒意”犹浓，但开放动力“破冰”有望。科技进步、数字智能、绿色发展，进一步减少了货物、服务、信息等要素流动的阻力，提升了开放绩效。“同时，全球绿色低碳转型步伐加快，相关国际合作日渐深化，绿色贸易投资正成为世界发展新赛道，有望在维护和提高国际产业链、供应链、价值链韧性中发挥更大作用。”张宇燕说。

报告指出，2023年中国经济运行呈现恢复向好态势，为世界经济增添了信心与稳定性。中国式现代化在实现自身发展的同时，为世界经济复苏注入更多正能量，为建设开放型世界经济提供了更多稳定性和新机遇。

报告发布之际，世界正面临前所未有的挑战。许多可持续发展目标（SDG）的项目进展减缓甚至有所倒退。虽然遭遇多重阻碍，但仍蕴含扩大开放的希望。报告显示，2008年至2022年，金砖国家开放指数增长7.4%，共建“一带一路”国家上涨5.3%。金砖国家开放指数增幅显著大于G7国家。

今年是共建“一带一路”倡议提出十周年，报告显示，“一带一路”倡议围绕政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通谋篇布局，实施大批发展合作项目，为国际贸易投资搭建新平台，为增进各国民生福祉作出新贡献，得到国际社会高度认可。

《世界开放报告》由中国社科院世界经济与政治研究所和虹桥国际经济论坛研究中心共同撰写，自2021年首次发布以来，日益受到各方广泛关注。

(责编：贾文婷、刘叶婷)