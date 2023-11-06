新华社上海11月6日电 题：这缕茶香，乘着中老铁路到进博

新华社记者周琳、董雪

打开包装、露出茶饼、烫杯温壶、倒出茶汤……一缕茶香便在展位上飘荡开来，喝上一口，鲜醇甘爽。在第六届进博会消费品展区，企业“SAN WAN LAO”还没想好应该给自己的茶叶起个怎样的中文名，就来到了展位现场。

“在老挝，四五百年树龄的茶树并不算罕见。”该企业负责人、老挝展商陈天（Thieng Somsat）和生意伙伴一边沏茶，一边向记者展示，像这样的古树茶叶非常耐泡，常常是喝了一上午，依然清香。

陈天向记者展示通过中老铁路到达进博会的茶叶展品。（新华社记者 周琳 摄）

这已经是陈天的茶叶第三次来到进博会。从去年开始，这些茶叶都是乘着中老铁路，从万象到昆明，再通过境内强大的物流，迅速来到上海。“中老铁路通车后，运输时间从1周缩短到了3天，茶叶的运输成本降低了一半。”陈天说。

从树龄上百年的古茶树，到精心制作的古树茶，故事源于老挝，生意却不止于上海。

短短十五分钟，已有不少来自各地的经销商过来询问茶叶货源，小小的展位茶客不断。陈天将自己和合作伙伴的微信二维码打印出来，一天下来加了几十个意向客户。“我们带了300公斤茶到进博会，就是来寻找未来的生意伙伴。”陈天说。

陈天介绍，在过去很长一段时间里，老挝以其优美的自然风光被不少旅游博主赞叹，这里自然环境非常适合古茶树的生长。“以前提起老挝，大家第一反应是想到红木家具，现在古树茶也进入人们视野，成为老挝优质农业的新名片。”

第六届进博会上老挝展商带来的古树茶。（新华社记者 周琳 摄）

从古树茶飘香，到老挝多个产品经由中老铁路直达长三角，合作源于进博会，经贸却不止于展会的短短几天。

去年举行的第五届进博会上，上海杨浦区和老挝工业与贸易部贸易促进司签订了《关于共同建设高水平经贸合作平台合作备忘录》，在政府之间搭建桥梁，开展经贸合作。

如今，随着众多合作项目的推进落地，老挝经贸合作展示馆也将于今年进博会后在杨浦区落地。这是老挝在全球设立的首家综合展示老挝经贸合作成果的国家级展馆，将常年展示老挝国家形象、中老友谊和两国经贸合作。

“老挝是一个低纬度高海拔的农业国家，这里有大米、水果、茶叶、咖啡等丰富的农产品。”老挝国家工商会上海代表处首席代表周拯宇说，借助上海强大的电商能力，农产品可以迅速从“中老铁路”转搭“数字列车”，进入千家万户。

不仅是帮助老挝产品更方便“走出来”，也让中国的绿色解决方案更好走向万象、服务老挝。一年来，周拯宇往返老挝和上海十多次，把上海的新型储能等绿色技术，带到风光水电等资源充沛的老挝，相互赋能，推动老挝能源数字化、集约化。“相信不久后，就能看到中国的清洁能源房车成为老挝旅游用车的‘新宠’。”

从一条铁路架起中老友谊“快车道”，到打开客货两旺的合作新天地，经贸源于运输，联接的却不仅仅是万象、昆明和上海。

据上海杨浦区委书记薛侃介绍，杨浦区正在探索构建“1+4”中老经贸合作新通道，让云南昆明、湖南怀化、安徽滁州和上海杨浦一起发力扩大中老铁路效能，让长三角一体化、长江经济带等国家战略助力中老经贸合作。

进博会结束后，陈天的古树茶产品将告别现在9平方米的展台，落地到老挝经贸合作展示馆中。“我已经交了许多中国朋友，他们对老挝茶非常认可。进博会这个大平台帮我们进入中国这样的大市场，也希望未来能有更多中国企业、中国商品来到老挝。”陈天说。

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