新华社上海11月6日电（记者谢希瑶、周蕊）联合国贸发会议近日发布题为《中国自贸试验区在促进制度创新、产业转型和南南合作中的作用》的报告。报告肯定了中国自贸试验区十年建设成就，指出自贸试验区是中国独特的创举，深化了中国改革开放。

商务部主办的“投资中国年”自贸试验区专场投资促进活动6日在上海举办。联合国贸发会议全球化和发展战略司司长柯睿智在活动中宣布发布上述报告。这是国际组织首次围绕中国自贸试验区发布专题研究报告。

报告指出，中国自贸试验区以制度创新为核心，以对接国际最高标准、注重可复制的改革为原则，坚持因地制宜、突出地方特色，采用分阶段的渐进方式，提升投资和贸易便利化，促进创新和科技发展，扩大服务业和数字产业等重点领域对外开放，取得了积极成效。自贸试验区有效推动了政府服务的改善和营商环境的优化，助推了产业转型升级，促进了外商投资的增长。

参加活动的德国化工企业科思创集团首席执行官施乐文说，自贸试验区为科思创发展提供了动力，其吸引和留住人才等政策红利对科思创在华创新发展至关重要，中国已成为企业在全球更广领域发展的重要基地。

商务部副部长郭婷婷表示，自贸试验区将高标准对接国际经贸规则，深入推进制度型开放，加强改革整体谋划和系统集成，推动全产业链创新发展，更好发挥示范作用。诚挚欢迎各国投资者来自贸试验区、来中国投资兴业，共享中国式现代化的历史机遇和红利，实现共赢发展。

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